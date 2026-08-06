Declaración oficial complica la misión del Barcelona en el fichaje del futuro

El Racing de Santander insistió en sus exigencias económicas para vender a su talentoso jugador al Barcelona durante el mercado de fichajes veraniego en curso, lo que complica la tarea del conjunto azulgrana.

El Barcelona sigue de cerca al joven defensa español Jorge Salinas, jugador del Racing de Santander, en medio de un interés creciente por parte de varios clubes europeos destacados, mientras el club catalán mantiene su ventaja en la carrera por fichar al futbolista de 19 años, que prefiere marcharse al estadio "Camp Nou" a pesar de las numerosas ofertas que tiene sobre la mesa.

Salinas es considerado uno de los talentos emergentes más destacados del fútbol español, después de haber llamado la atención por su nivel con el Racing de Santander y haber contribuido al ascenso del equipo a la Liga, lo que ha llevado a clubes como el Newcastle United, el Paris Saint-Germain, el Atlético de Madrid, el Bayer Leverkusen, el Oporto, el Bolonia y el Eintracht Fráncfort a seguir de cerca su situación.

Chema Aragón, director deportivo del Racing de Santander, confirmó su postura firme respecto a Jorge Salinas (19 años), lateral izquierdo y central, que es un objetivo del Barcelona.

Repitió, en declaraciones recogidas por el diario "Mundo Deportivo", que no tiene intención de venderlo salvo que un club abone la totalidad del valor de la cláusula de rescisión, que asciende a 16 millones de euros, mientras que el Barcelona solo ofrece alrededor de 6 millones de euros.

Aseguró que el Racing busca proteger sus activos deportivos y conservar a sus mejores jugadores.

Dijo: "Esperamos que se queden", refiriéndose también a Puerta, pero recalcó que, si clubes grandes presentan ofertas por el valor de la cláusula de rescisión, la situación podría cambiar.

Y reconoció: "No tenemos nada que hacer si aparece una gran estrella".

Explicó también que, si Salinas permanece en la plantilla del equipo tras el cierre del periodo de fichajes, el club estudiará mejorar las condiciones de su contrato de forma que reflejen su importancia para el conjunto.

Chema Aragón elogió su comportamiento, subrayando que "se comporta de manera ejemplar" y que no busca marcharse en absoluto.

Alabó su profesionalidad durante la pretemporada, señalando que regresó en buen estado físico. Y añadió: "Si se queda, su progresión tendrá que reflejarse en su contrato".

El interés del Barcelona no se limita únicamente al talento de Salinas, sino que se extiende a sus características técnicas, que lo convierten en un proyecto ideal de futuro. El defensa español es zurdo de nacimiento, una ventaja poco habitual en el mercado de fichajes, y además posee la capacidad de jugar como central izquierdo o lateral izquierdo con la misma eficacia.

Los informes indican que los ojeadores del Barcelona están impresionados por su capacidad para construir el juego desde atrás, su confianza en la posesión del balón y su serenidad bajo presión, junto con su presencia física y su competitividad, cualidades que se ajustan a los criterios que aplica el club a la hora de fichar a defensas jóvenes.