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Brazil v Norway: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem

Traducido por

Declaración inesperada de la Federación Brasileña tras la eliminación ante Noruega

Brazil vs Noruega
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Un desastre para el equipo de Ancelotti

La Federación Brasileña de Fútbol emitió un comunicado tras la eliminación de Brasil ante Noruega en octavos del Mundial 2026.

La selección noruega eliminó a Brasil el domingo en octavos del Mundial 2026, al ganar 2-1 en el MetLife con un doblete de Erling Haaland. Ahora enfrentará a Inglaterra en cuartos.

La CBF emitió un breve comunicado sin excusas por la eliminación.

La CBF envió un mensaje de esperanza a la afición y prometió volver más fuerte en los próximos torneos.

La Federación declaró: «La historia de la selección brasileña está repleta de grandes logros, pero también de momentos que han marcado nuestra trayectoria. Hoy nos despedimos del Mundial, y estamos seguros de que volveremos más fuertes. Gracias, aficionados brasileños». Este mensaje, breve y humilde, contrasta con la enorme decepción por la eliminación y no bastará para calmar a la afición.

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