«Declaración de guerra»: el Real Madrid coloca a Mourinho en el frente de su batalla abierta con el arbitraje

Lo que dijo José Mourinho tras el derbi de Madrid no fue una simple reacción de enfado después de perder un partido, sino que se ha convertido en parte de un mensaje unificado que el Real Madrid adopta en el asunto del arbitraje, después de que el técnico portugués apareciera como la voz que traslada la postura del club al exterior, en medio de una total sintonía entre él y los distintos niveles de la institución sobre lo ocurrido en el duelo ante el Atlético de Madrid.

Según el diario español As, las palabras de Mourinho y sus gestos durante la rueda de prensa posterior al partido reflejaron la postura del Real Madrid respecto a las decisiones arbitrales que se vivieron en el derbi, y no fueron una mera reacción momentánea a la derrota.

Y parece que el club eligió que fuera el técnico el principal portavoz de la postura del primer equipo, de manera que el mensaje coincida dentro y fuera del terreno de juego.

La derrota ante el Atlético dejó al descubierto con claridad esa sintonía; durante el partido y después de él, salió el mismo mensaje desde dentro del Real Madrid: «las decisiones arbitrales afectaron al equipo y lo sacaron del ambiente del encuentro», algo que Mourinho expresó tras el partido cuando dijo que a su equipo «lo sacaron del partido», y que las decisiones «no nos permitieron jugar».

El Real Madrid no esperó hasta el final del derbi para expresar su postura, ya que el club había anunciado, la mañana del domingo, su desacuerdo con la designación de Ortiz Arias para dirigir el partido, basándose en sus actuaciones anteriores con jugadores del Barcelona.

El canal oficial del Real Madrid trasladó esta postura, en señal de que el asunto arbitral estaba presente dentro del club antes del inicio del partido, y no fue una consecuencia directa únicamente de lo ocurrido durante el derbi.

El mensaje que ya no está separado del club

Mourinho tiene en la etapa actual un papel central en trasladar la postura del Real Madrid al exterior, pues el club, según lo publicado por As, es claro en que el entrenador del primer equipo es la referencia principal cuando se trata de expresar la postura del equipo en las ruedas de prensa y comentar los asuntos que le conciernen.

Y aquí aparece una diferencia llamativa respecto a la anterior etapa de Mourinho en el Real Madrid, cuando los mensajes que el técnico lanzaba en las ruedas de prensa no siempre coincidían con lo que emergía de otras posturas dentro del club, entre ellas lo que expresaba Jorge Valdano desde las gradas.

Ahora, en cambio, el panorama parece más claro; Mourinho habla, y el club no envía un mensaje distinto, y tras haberse disputado 7 jornadas de la Liga española, los hechos arbitrales acumulados se han convertido, desde el punto de vista del Real Madrid, en parte de un asunto que requiere una postura pública, algo que se manifestó con la mayor claridad tras el derbi de Madrid.

El asunto no se limitó a las declaraciones de Mourinho, pues las grabaciones de audio que la Federación Española publicó posteriormente vinieron a revelar detalles de la revisión de algunas jugadas polémicas del partido, entre ellas la entrada de Cuti Romero sobre Bellingham, y el penalti que se señaló y luego se transformó en tarjeta roja contra Dean Huijsen, mientras que la entrada de Kang In Lee sobre Valverde quedó entre las jugadas de las que el técnico habló tras el partido.

La postura del Real Madrid no está definida

La intensificación de este asunto coincide con la reunión anual que la Federación Española celebra con los entrenadores de Primera y Segunda División, prevista para mañana martes.

La reunión, organizada por el grupo de entrenadores, brinda la oportunidad de plantear las preocupaciones y observaciones relacionadas con el arbitraje al comienzo de la temporada, y se esperaba que Mourinho fuera una de las voces que pudieran exponer su visión tras la polémica que acompañó al derbi de Madrid.

Sin embargo, la asistencia del técnico portugués a la reunión no estaba confirmada, en un momento en el que el Real Madrid no ha mostrado un gran entusiasmo por participar tras los sucesos del partido contra el Atlético, además de que la reunión, según el informe, no estará dedicada a debatir sobre los árbitros de forma directa como ocurrió en ocasiones anteriores.