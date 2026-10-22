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El centrocampista del Arsenal Declan Rice ha respaldado a su compañero de selección Harry Kane para ganar el Balón de Oro de este año tras el entretenido empate de ambos equipos en la Champions League en el Allianz Arena. Los dos internacionales ingleses marcaron el miércoles por la noche, cuando el campeón de la Premier League reaccionó en los últimos minutos para empatar con el Bayern de Múnich.

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El centrocampista respalda a su prolífico compañero de selección

Rice ha respaldado a su compatriota Kane para ganar el máximo galardón individual del fútbol después de enfrentarse en el partido de la fase liga disputado el miércoles en Alemania. El capitán de Inglaterra parte como favorito tras marcar 61 goles en 51 partidos con su club la pasada temporada y llevar a su país a las semifinales del Mundial en Norteamérica. Al transformar un penalti en la segunda parte, elevó su cuenta de la presente campaña a 10 goles en 11 partidos.

Su eficacia desata los elogios tras el partido

IMAGO

Los visitantes sufrieron un contratiempo temprano cuando Bukayo Saka abandonó el campo cojeando a los 10 minutos por un problema en el muslo sin que mediara contacto. Su sustituto, Eberechi Eze, abrió el marcador en el minuto 25 tras un pase de Martin Odegaard y una revisión del VAR por posible fuera de juego. Sin embargo, el referente del Bayern encontró un hueco en la defensa del Arsenal 10 minutos después para asistir a Alphonso Davies. Más tarde, batió a David Raya desde los 11 metros con un lanzamiento de penalti, señalado después de que un disparo suyo golpeara la mano de Jurrien Timber.

Tras encontrarse con su capitán en la selección en la zona de entrevistas posterior al partido, Rice declaró a Jules Breach, presentadora de TNT Sports: «Para mí, es el claro ganador. Creo que sus cifras hablan por sí solas. El año que ha tenido ha sido extraordinario. Evidentemente, compite con jugadores de talla mundial. Cuando juegas con él, te das cuenta de lo bueno que es y, cuando juegas contra él, ves lo difícil que es enfrentarse a él».

Sobre la asistencia del delantero en la primera parte y la tranquilidad con la que lanzó el penalti, el centrocampista del Arsenal añadió: «Para un delantero, dar ese pase en el [primer] gol y tirar el penalti de esa manera es una barbaridad. Es un jugador buenísimo. Tengo la suerte de jugar con él y no tanta de jugar contra él».

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Un capitán legendario elogia su visión de juego

El Arsenal acabó rescatando un punto cuando Rice combinó con el suplente Viktor Gyokeres y marcó con un remate raso ajustado al poste. Más tarde, Manuel Neuer realizó una parada acrobática para impedir que Timber anotara el gol de la victoria.

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Steven Gerrard, excapitán del Liverpool y de Inglaterra, también se deshizo en elogios mientras seguía la entrevista posterior al partido: «Es un jugador muy inteligente. Recibe el balón en todo tipo de zonas inesperadas: como central, lateral derecho o lateral izquierdo.

«Lo hace porque, si se gira y queda de cara a la portería rival, puede dar pases increíbles. Su visión, su repertorio de pases, lo letal que es ante la portería... Harry Kane es un jugador completísimo y de talla mundial. Solo espero, y cruzo los dedos por él, que reciba el reconocimiento que merece».

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Al comparar la capacidad de pase del delantero con la de los mejores creadores de juego del mundo, Gerrard concluyó: «Por su repertorio de pases, como centrocampista quiero deciros que es un delantero centro que puede pasar el balón como los mejores centrocampistas del mundo y como los mejores centrales del mundo. Es buenísimo y no tiene puntos débiles en su juego».

La ceremonia de Londres espera a unos visitantes pendientes de las lesiones

Getty Images

El lunes por la noche se sabrá si Kane se lleva el prestigioso galardón, cuando la ceremonia del Balón de Oro comience en Londres a las 20:00, hora del Reino Unido. Antes, los servicios médicos del Arsenal tendrán que esperar para determinar la gravedad de la posible lesión de Saka en el muslo de cara al regreso del equipo a la competición nacional este fin de semana. Ambos gigantes europeos mantienen una buena posición en la clasificación de la Champions League tras repartirse los puntos en Baviera.