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Declan Rice ha dado un gran impulso al Arsenal al confirmar que es probable que firme próximamente un nuevo contrato de larga duración en el Emirates Stadium. El internacional inglés, que ha sido una figura decisiva desde su millonario traspaso procedente del West Ham, parece dispuesto a dedicar los mejores años de su carrera al Arsenal de Mikel Arteta, campeón de la Premier League.

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Una estrella del Arsenal, dispuesta a prolongar su estancia en el Emirates

Rice llegó al norte de Londres procedente del West Ham por 105 millones de libras en 2023. Su contrato actual se extiende hasta 2028, aunque el Arsenal tiene una opción para ampliarlo un año más.

El entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, ya ha afirmado que es «cuestión de tiempo» que se cierre el acuerdo. En declaraciones a la prensa en Madrid antes del partido de la Liga de Naciones entre Inglaterra y España, Rice dejó claro que tiene ganas de firmar.

Rice se siente «extremadamente afortunado» a las órdenes de Arteta

Al reflexionar sobre la estabilidad de su carrera y el apoyo que recibe en el Emirates Stadium, Rice explicó por qué quiere quedarse.

«He tenido muchísima suerte de poder jugar a un nivel tan constante durante toda mi carrera», dijo el jugador de 27 años. «Soy un jugador que siempre se marca objetivos, que siempre aspira a más. Siempre he tenido estabilidad en los clubes en los que he estado. Espero que pronto llegue un nuevo contrato.

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«Tengo muchísima suerte de estar en un club como el Arsenal, donde el entrenador confía tanto en mí y tengo tantos compañeros que dedican tanta energía y esfuerzo a ayudarme. Tengo muchísima suerte de no tener que preocuparme por esas cosas. Eso hace que jugar al fútbol sea mucho más fácil».

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Trasladar a Inglaterra la mentalidad ganadora del Arsenal

Rice ha desempeñado un papel fundamental para poner fin a los 22 años de espera del Arsenal por un título de la Premier League y llevar al club a la segunda final de la Champions League de su historia la temporada pasada. Espera que Inglaterra pueda reproducir ese espíritu colectivo a las órdenes de Thomas Tuchel.

«Lo que el entrenador nos ha inculcado en el Arsenal es que no tengamos miedo», dijo Rice. «La progresión en la Champions League durante los últimos tres años, cuartos de final, semifinales y final; venir a este estadio el año pasado; hemos estado en el Bernabéu, en el Bayern de Múnich... Puede que el Arsenal de antes hubiera tenido dificultades en esos estadios. Ahora, cuando juegas en este equipo y te pones esa camiseta antes de un partido así, sabes lo que vas a ofrecer al salir al campo.

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«Vas a ver un equipo fuerte, unido, que corre por sus compañeros y juega hacia delante. Así que ahora mismo tengo muchísima suerte de estar en un equipo precioso, con jugadores magníficos y un entrenador que nos guía, y con jugadores que lo escuchan y siguen todas sus instrucciones. No sorprende que estemos avanzando como lo estamos haciendo en este momento. Ojalá siga así.

«Esa unión es lo que se está construyendo [con Inglaterra]. Thomas lleva poco tiempo al frente de Inglaterra. Llegó y enseguida afrontó el Mundial, y ahora jugamos contra las mejores selecciones en la Liga de Naciones. Pero hace falta tiempo para construir estas cosas. Las convocatorias cambian constantemente.

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«Así que creo que lo más importante para mí es que, cada vez que nos concentramos, sigamos construyendo esa unión en los entrenamientos, estrechemos lazos y luego traslademos todo eso a un partido como el de mañana por la noche. Ahí es donde ves en qué punto estáis como grupo».

Tuchel introduce cambios para medirse a España

Inglaterra afronta una prueba inmediata en Madrid mientras Tuchel sigue dando forma a su plantilla ante rivales de primer nivel, tras pasar rápidamente del Mundial a la Liga de Naciones.

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Tras la victoria del jueves por 2-1 ante Croacia, Tuchel confirmó que James Trafford será titular en la portería por delante de Jordan Pickford. Inglaterra también recupera a Ezri Konsa y Djed Spence, que han demostrado estar en condiciones de jugar después de perderse el triunfo ante Croacia.