Decisiones audaces: Tuchel hace saltar sorpresas atronadoras en la lista de Inglaterra

El alemán Thomas Tuchel no dudó en tomar decisiones audaces que podrían desatar una tormenta de polémica en el panorama futbolístico inglés, después de anunciar la lista de la selección de Inglaterra para disputar los dos encuentros ante Croacia y España, en la que se produjo la ausencia de varios nombres rutilantes que acostumbraban a estar en los planes de los Tres Leones.

El seleccionador de Inglaterra sorprendió a la afición al dejar fuera a Cole Palmer, Phil Foden, Kobbie Mainoo y Nico O'Reilly por motivos técnicos y tácticos, en un paso que refleja su deseo de reorganizar las cartas de la selección y continuar con la ejecución de su proyecto, aunque el precio sea prescindir de algunas de las estrellas más destacadas del fútbol inglés.

La exclusión de Cole Palmer, estrella del Chelsea, fue una de las mayores sorpresas en las elecciones de Tuchel, después de que el técnico alemán decidiera no contar con sus servicios durante el próximo parón internacional, al tiempo que Phil Foden, Kobbie Mainoo y Nico O'Reilly también quedaron ausentes de la lista.

En cambio, las elecciones de Tuchel trajeron buenas noticias para algunos talentos emergentes, tras cursar la invitación por primera vez a Josh King, centrocampista del Fulham, y a Jobe Bellingham, estrella del Borussia Dortmund y hermano menor de Jude Bellingham, quien también estará presente en la lista.

La convocatoria incluyó a un grupo de las estrellas más destacadas de la selección, encabezadas por Jude Bellingham, Declan Rice, Harry Kane y Trent Alexander-Arnold, junto a otros nombres como Elliot Anderson, Morgan Rogers, Adam Wharton y Rio Ngumoha, en el marco del empeño de Tuchel por dar la oportunidad a nuevos elementos y reforzar la competencia por los puestos.

Estas elecciones llegan en medio de ausencias de peso que golpean las filas de la selección inglesa, las más destacadas las de Bukayo Saka, Marcus Rashford, Reece James, Trevoh Chalobah, Tino Livramento y Alex Scott, lo que ha dado a algunas caras nuevas la oportunidad de aparecer con la camiseta de la selección absoluta.

Entre la exclusión de nombres de la talla de Palmer y Foden, y la convocatoria de jóvenes talentos que nunca antes habían tenido la oportunidad de representar a la selección absoluta, parece que Tuchel no gestiona la lista de Inglaterra con la lógica de los grandes nombres, sino conforme a su visión técnica y a las exigencias de la próxima etapa.

La lista completa de la selección de Inglaterra

- Portería: Jordan Pickford (Everton), Jason Steele (Brighton), James Trafford (Leeds United).

- Defensa: Jarrad Branthwaite (Everton), Marc Guéhi (Manchester City), Lewis Hall (Newcastle), Ezri Konsa (Arsenal), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Jed Spence (Inter), Trent Alexander-Arnold (Real Madrid), Ben White (Arsenal).

- Centro del campo: Elliot Anderson (Manchester City), Jude Bellingham (Real Madrid), Eberechi Eze (Arsenal), James Garner (Everton), Jobe Bellingham (Borussia Dortmund), Josh King (Fulham), Myles Lewis-Skelly (Arsenal), Declan Rice (Arsenal).

- Delantera: Dominic Calvert-Lewin (Leeds United), Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest), Anthony Gordon (Barcelona), Harry Kane (Bayern Munich), Rio Ngumoha (Liverpool), Morgan Rogers (Chelsea).