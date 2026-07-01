Decisión vergonzosa: nos robaron. Indignación en Inglaterra contra la empleada doméstica tras la jugada de Kane

La decisión del árbitro jordano Adham Makhadmeh de no pitar un penalti a Harry Kane en el Inglaterra-República Democrática del Congo de octavos del Mundial 2026 ha provocado la ira de los «Tres Leones» y de la afición inglesa.

La acción ocurrió en el minuto 43: Kane entró al área, chocó con el brazo del portero congoleño Lionel Mpasi y cayó pidiendo penalti.

En un primer momento, el árbitro consideró que el delantero inglés se había tirado a propósito, antes de recibir una señal del VAR para revisar la jugada.

Las repeticiones confirmaron el contacto, pero, tras revisar la jugada, el árbitro decidió no señalar penalti al considerar que no era suficiente para sancionarlo.

La decisión sorprendió a los jugadores ingleses y a su afición, y varios analistas de la BBC mostraron su asombro.

La leyenda del fútbol inglés Alan Shearer declaró: «Hubo contacto, de eso no hay duda. Para mí, es un penalti claro. Puede que Harry Kane exagerara la caída, pero el portero se abalanzó hacia él con las manos extendidas. Si el portero sale así, el delantero tiene derecho a entrar en contacto y caer dentro del área».

El exdelantero inglés Michael Owen lo calificó de «decisión vergonzosa» en redes.

El periodista británico Piers Morgan se sumó: «Fue un penalti claro».

La indignación llegó a la afición, según «The Sun», donde un seguidor publicó en «X»: «Es el penalti más claro que he visto».

Otro aficionado añadió: «Nos han robado... ¿Cómo es posible que esto no sea penalti?».