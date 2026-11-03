Decisión urgente de la Federación Española en señal de luto por la muerte de Jesús

La Real Federación Española de Fútbol anunció el aplazamiento de los partidos previstos para el martes, correspondientes a la Copa del Rey y la Copa de la Reina, en señal de luto por el fallecimiento de Jesús de Miguel, delantero del club Tenerife, a los 30 años de edad, a consecuencia del violento choque que sufrió durante el enfrentamiento de su equipo ante el FC Andorra.

La Federación Española explicó, en un comunicado oficial, que la decisión se tomó como muestra de respeto y solidaridad tras el fallecimiento del jugador, confirmando el aplazamiento de los partidos de la primera ronda de la Copa del Rey "MAPFRE" y de las competiciones de la Copa de la Reina "Iberdrola", que estaban previstas para hoy.

También se decidió cancelar el acto de presentación oficial en la ciudad de Almendralejo, correspondiente al partido amistoso que enfrenta a la selección española sub-21 con su homóloga japonesa.

La Federación confirmó que anunciará durante el próximo periodo las nuevas fechas de los partidos aplazados, junto con el calendario modificado de las competiciones, sin determinar una fecha alternativa hasta el momento.

La Federación concluyó su comunicado dando el pésame a la familia de Jesús de Miguel, a sus amigos y aficionados, y al club Tenerife y a su afición, reafirmando que la familia del fútbol español está a su lado en estos difíciles momentos.