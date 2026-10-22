El neerlandés Marino Pusic, director técnico del Al-Ahli saudí, tomó una decisión urgente tras el aplazamiento del partido ante el Al-Khaleej en la Roshn Saudi League.

Estaba previsto que el Al-Ahli recibiera al Al-Khaleej hoy jueves en el estadio de la Ciudad Deportiva Príncipe Abdullah Al-Faisal, en Yeda, en la jornada undécima de la Roshn Saudi League.

Sin embargo, la Liga de la Roshn anunció hoy jueves el aplazamiento del partido durante 24 horas, para que se dispute mañana viernes, debido a ciertas circunstancias logísticas, concretamente la imposibilidad de que la expedición del Al-Khaleej viajara por vía aérea de Dammam a Yeda.

El diario saudí Arriyadiyah señaló que Pusic decidió de inmediato realizar un entrenamiento vespertino para los jugadores del Al-Ahli hoy jueves, que servirá como la sesión de preparación final antes del encuentro de mañana.

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El técnico neerlandés ya había llevado a cabo el entrenamiento final ayer miércoles, pero el aplazamiento del partido le obliga a repetirlo de nuevo, por temor a que los jugadores se vean afectados físicamente en caso de ausentarse de los entrenamientos.

Cabe recordar que el Al-Ahli ocupa la quinta posición en la tabla de clasificación de la liga saudí con 18 puntos, a 7 puntos del Al-Qadisiyah, líder del campeonato, aunque el conjunto de Yeda ha disputado un partido menos.