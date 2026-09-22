Decisión sorpresa: Raphinha elige al hombre del gran fichaje con el Barcelona

Raphinha está cerca de completar un movimiento que muchos no esperaban en este momento, ya que el jugador brasileño, que llevaba un tiempo gestionando sus asuntos por sí mismo sin representante, está a punto de fichar por un nuevo agente.

Este paso, revelado por el diario "Sport", llega en un momento decisivo, cuando solo faltan los últimos retoques para la renovación de su contrato con el Barcelona.

El rotativo catalán señaló que quien se encargará de representar al goleador de LaLiga es uno de los nombres más destacados del mercado de fichajes, Ali Barat, que además goza de una fuerte relación con la directiva del FC Barcelona.

Añadió que quien se encargará de representar a Raphinha es un agente con un historial repleto de éxitos; se trata de una figura destacada en el mundo del fútbol, que ha supervisado la conclusión de grandes operaciones en las principales ligas mundiales durante las últimas temporadas.

Finalmente, Raphinha tomó su decisión, después de que los grandes agentes de jugadores del mercado —durante los últimos años— trataran de incorporarlo a sus carteras; entre ellos Pini Zahavi (que llevó a cabo negociaciones que se prolongaron durante varios meses), Jorge Mendes y dos de sus compatriotas brasileños: Giuliano Bertolucci (el agente brasileño mejor pagado a nivel mundial) y la agencia "Roc Nation" (que representa, entre otros, a Marc Bernal, jugador del Barcelona, y a Vinicius Junior y Endrick, jugadores del Real Madrid). Pese a ello, los rechazó a todos con educación.

La asociación entre Raphinha y Ali Barat, propietario de la agencia "Epic Sport", supone una sorpresa inesperada, ya que no había información alguna sobre la existencia de un posible vínculo entre la estrella brasileña y el empresario iraní residente en los Emiratos Árabes Unidos, conocido por su gran afán por la discreción y el secretismo.

La historia de Raphinha con el Barcelona presenta un aspecto singular que no se aplica a ningún otro jugador del equipo; pues cuando llegó al Camp Nou procedente del Leeds, su agente era Deco, la misma persona que ahora ocupa un cargo en el bando contrario como director deportivo, y desde que el exjugador portugués pasó a ese rol directivo, el extremo se quedó sin agente.

Pero esta situación está a punto de cambiar, ya que el nuevo agente iniciará su labor con una operación de gran calibre, consistente en la renovación del contrato del jugador brasileño para convertirlo en uno de los futbolistas mejor pagados del equipo, lo que refleja su gran influencia tanto dentro del vestuario como sobre el terreno de juego.

La continuidad del jugador brasileño en las filas del Barcelona es motivo de alegría para toda la afición azulgrana, que muestra su gran satisfacción por el compromiso de este delantero que no conoce la rendición.

Deco explicó a los miembros del club que se han realizado progresos en las negociaciones destinadas a prolongar el contrato del capitán hasta el 30 de junio de 2030, ya que su contrato actual se extiende hasta el año 2028, lo que significa que este paso añadiría dos temporadas más.

El propio jugador se había mostrado abierto a esta posibilidad, ya que afirmó en una entrevista con la emisora "RAC1" su intención de prolongar su contrato más allá del año 2028, expresando su deseo de retirarse del fútbol como jugador de las filas del Barcelona.

Su nivel actual refleja el motivo por el que el club catalán siente la necesidad de moverse; Raphinha ha marcado 12 goles en las siete primeras jornadas de LaLiga (incluidos dos "hat-tricks" en dos partidos consecutivos ante el Levante y el Sevilla), además de otros dos goles en la Champions League, hasta alcanzar un total de 14 goles en ocho partidos oficiales.

Y lo ha logrado jugando como delantero centro, un rol que le asignó el entrenador Hansi Flick pese a que Raphinha no es un delantero puro por naturaleza, además de encabezar actualmente la carrera por ganar el trofeo "Pichichi" (máximo goleador de la liga) con una diferencia de cinco goles.

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