El italiano Simone Inzaghi, director técnico del Al-Hilal, ha resuelto la situación de su nuevo delantero inglés Ollie Watkins de cara a su participación en el Clásico ante el eterno rival, el Al-Ahli.

El Al-Hilal recibe hoy martes a su homólogo Al-Ahli en el estadio Kingdom Arena, en un partido aplazado de la tercera jornada de la Liga Roshn saudí.

El diario saudí "Al-Riyadhiah" señaló que Inzaghi ha decidido alinear a Ollie Watkins como titular en el Clásico, apenas unas horas después de firmar con él de manera oficial.

El club Al-Hilal anunció anteayer domingo la contratación de Ollie Watkins, procedente del Aston Villa, en una operación cuyo valor ascendió a unos 60 millones de euros, según revelaron informes de prensa.

De este modo, el delantero inglés aparecerá por primera vez con "El Líder", como titular, apenas 48 horas después de su fichaje.

Cabe recordar que Watkins será el primer delantero del Al-Hilal en la nueva temporada, tras la salida de los atacantes: el francés Karim Benzema, el uruguayo Darwin Núñez y el brasileño Marcos Leonardo en el actual mercado de fichajes estival.