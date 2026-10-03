Luis de la Fuente, seleccionador del combinado español, zanjó su postura respecto a la dupla formada por Pau Cubarsí y Carlos Espí, después de dejarlos fuera de la lista de 23 jugadores que disputará el duelo ante la República Checa, la noche del sábado, en el estadio Carlos Tartiere.

La lista de España se había reducido a 25 jugadores tras la lesión de Nico Williams, sin que De la Fuente decidiera convocar a un sustituto, antes de decantarse por descartar a Cubarsí y a Espí de la convocatoria final para el partido, de modo que presenciarán el encuentro desde las gradas, según informó el diario español "Marca".

La decisión de dar descanso a Espí resultó lógica, después de que el delantero del Real Madrid llegara a Oviedo la noche del viernes, tras marcar cinco goles con la selección española sub-21 ante San Marino, con la previsión de incorporarse a los entrenamientos de la absoluta a partir del domingo.

En cuanto a Cubarsí, también obtuvo descanso después de haber disputado los 180 minutos completos durante el parón internacional, en vista del empeño del cuerpo técnico por gestionar su participación, sobre todo porque no se perdió ni un minuto con la selección española en el Mundial.

Por su parte, Roberto Fernández, delantero del Espanyol, regresó a la lista de España tras ausentarse en dos partidos, y lucirá el dorsal número 17. Asimismo, Fran García recibió el dorsal número 5, mientras que Le Normand porta el dorsal número 3, en tanto que el dorsal número 7, que tenía Nico Williams, pasó a Víctor Muñoz.







