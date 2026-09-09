¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Real Madrid v Malaga CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Loai Mohamed

Traducido por

¿Decisión permanente o temporal? Courtois se niega a jugar con Bélgica y se ausentará de los dos duelos ante Francia

T. Courtois
Belgium vs Francia
Belgium
Francia
UEFA Nations League A
Francia vs Belgium
Real Madrid vs Inter Milán
Real Madrid
Inter Milán
Liga de Campeones
Bélgica
Francia
España
Italia

El guardameta del Real Madrid toma una decisión sorprendente

Thibaut Courtois, guardameta del Real Madrid y de la selección belga, ha decidido suspender temporalmente su carrera internacional, lo que le impedirá disputar con su selección la Liga de las Naciones de Europa, incluidos los dos duelos ante Francia previstos para el próximo 28 de septiembre y el 5 de octubre.

El portero belga, de 34 años, explicó, según destacó la cadena RMC , que la decisión llegó tras las conversaciones mantenidas con el nuevo seleccionador belga, Mark van Bommel.

Courtois declaró, tras la victoria del Real Madrid ante el Inter de Milán (2-1) en la Liga de Campeones de Europa: "Volveré a estar disponible durante la fase de clasificación para la Eurocopa, pero Mark van Bommel me dijo que no podía garantizarme la titularidad".

Ante la ausencia de Courtois, Van Bommel podría optar por confiar en Senne Lammens, guardameta del Manchester United, o en Mike Penders, portero del Chelsea.

Se espera que Courtois regrese a los planes de la selección belga durante la fase de clasificación para la Eurocopa 2028, donde tratará de recuperar su puesto de titular en la portería de Bélgica.

Cabe recordar que Courtois atraviesa un gran momento con el Real Madrid en la nueva temporada, pese a la irregularidad en el rendimiento del equipo.

El portero belga mostró sus cualidades en el partido ante el Inter de Milán la tarde de ayer martes en la competición continental, en el que detuvo 7 balones, lo que aseguró los tres puntos para el conjunto merengue.

Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de "Kooora"

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google