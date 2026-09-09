Thibaut Courtois, guardameta del Real Madrid y de la selección belga, ha decidido suspender temporalmente su carrera internacional, lo que le impedirá disputar con su selección la Liga de las Naciones de Europa, incluidos los dos duelos ante Francia previstos para el próximo 28 de septiembre y el 5 de octubre.

El portero belga, de 34 años, explicó, según destacó la cadena RMC , que la decisión llegó tras las conversaciones mantenidas con el nuevo seleccionador belga, Mark van Bommel.

Courtois declaró, tras la victoria del Real Madrid ante el Inter de Milán (2-1) en la Liga de Campeones de Europa: "Volveré a estar disponible durante la fase de clasificación para la Eurocopa, pero Mark van Bommel me dijo que no podía garantizarme la titularidad".

Ante la ausencia de Courtois, Van Bommel podría optar por confiar en Senne Lammens, guardameta del Manchester United, o en Mike Penders, portero del Chelsea.

Se espera que Courtois regrese a los planes de la selección belga durante la fase de clasificación para la Eurocopa 2028, donde tratará de recuperar su puesto de titular en la portería de Bélgica.

Cabe recordar que Courtois atraviesa un gran momento con el Real Madrid en la nueva temporada, pese a la irregularidad en el rendimiento del equipo.

El portero belga mostró sus cualidades en el partido ante el Inter de Milán la tarde de ayer martes en la competición continental, en el que detuvo 7 balones, lo que aseguró los tres puntos para el conjunto merengue.

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