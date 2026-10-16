¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Real Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Hussein Hamdy
Traducido por

Decisión oficial: la Federación Española responde al recurso del Real Madrid por la sanción a Vinicius

Vinicius Junior
Real Madrid
Villarreal
Barcelona
Primera División
Brasil
España

¿Llegará a tiempo para el Clásico?

El Comité de Apelación de la Real Federación Española de Fútbol ratificó la sanción de cuatro partidos de suspensión al brasileño Vinicius Junior, impuesta por el Comité de Competición tras su expulsión en el partido contra el Villarreal, después de rechazar el recurso presentado por el Real Madrid, que pedía la anulación de la sanción o, al menos, su reducción.

Según el diario español As, Vinicius se perderá así los próximos partidos de LaLiga ante el Sevilla, el Barcelona, el Racing de Santander y el Valencia, y no volverá a disputar la competición hasta después del parón internacional, en el enfrentamiento contra el Celta de Vigo los días 21 y 22 de noviembre.

El club blanco tiene la intención de llevar el caso al Tribunal Administrativo del Deporte.

El Real Madrid había presentado varias peticiones en el escrito de recurso elevado al Comité de Apelación, pero todas fueron rechazadas.

El club blanco solicitó la anulación de la sanción de dos partidos por la expulsión, o la aplicación del artículo 121.1 del Código Disciplinario en lugar del artículo 130.2, al considerar que el primero se había aplicado en casos anteriores relacionados con tirones de pelo, a modo de precedentes disciplinarios, lo que habría supuesto reducir la sanción por la expulsión a un solo partido.

Por otro lado, el Madrid pidió la anulación de la sanción de dos partidos por las protestas de Vinicius al árbitro Díaz de Mera, al estimar que no existía justificación para aplicar el artículo 127 del Código Disciplinario, o bien la aplicación del artículo 118.1 en su lugar, cuya sanción se limita a la amonestación.

El Comité de Apelación rechazó todos los argumentos presentados por el club blanco.

En lo relativo a la expulsión, el órgano disciplinario de la Real Federación Española de Fútbol señaló que no existe un error material manifiesto en la decisión del árbitro.

También mantuvo la sanción de dos partidos, al considerar correcta la aplicación del artículo 130.2, porque la acción no se produjo durante una disputa efectiva del balón.

El Comité de Apelación indicó, respecto a la resolución del Comité de Competición sobre la aplicación de dicho artículo, que "no existe una falta de motivación que obligue a anular la resolución recurrida".

En consecuencia, la sanción de dos partidos de suspensión sigue siendo el mínimo previsto en ese artículo.


¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google