¿Tienes más de 18 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

Goal.com
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
pedri(C)Getty Images

Traducido por

Decisión obligada: el motivo de la ausencia de Pedri en los entrenamientos del Barcelona

Pedri
Barcelona
Primera División
España

No es una lesión...

Fuentes del interior del FC Barcelona han revelado el motivo de la ausencia de Pedri en los entrenamientos grupales del equipo, pese a su regreso a la ciudad deportiva el pasado miércoles junto al resto de los internacionales españoles.

El técnico Hansi Flick tiene ahora a su disposición a todos los jugadores del primer equipo, pero el centrocampista procedente de las Islas Canarias, de 23 años, no ha participado con el grupo desde su regreso, lo que ha suscitado interrogantes.

Según el diario español "Mundo Deportivo", el asunto no está relacionado con una lesión, sino con un plan de regreso específico diseñado para el jugador. 

El diario apuntó que el responsable de la preparación física recomendó que Pedri comenzara sus preparativos en el gimnasio durante los primeros días, de forma separada de sus compañeros, con el objetivo de regular su carga física tras el parón internacional.

El hijo de la localidad de Tegueste había publicado, antes de incorporarse a los entrenamientos del Barcelona, imágenes suyas entrenando en solitario, en señal de su compromiso con su programa personal.

Amistosos
Basilea crest
Basilea
BAS
Barcelona crest
Barcelona
BAR

Está previsto que Pedri vuelva a correr sobre el terreno de juego el próximo sábado como siguiente paso en su programa, en medio de una situación de total tranquilidad dentro del club respecto a su estado y sin que exista ninguna preocupación por su ausencia temporal del entrenamiento grupal.

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google