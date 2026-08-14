Fuentes del interior del FC Barcelona han revelado el motivo de la ausencia de Pedri en los entrenamientos grupales del equipo, pese a su regreso a la ciudad deportiva el pasado miércoles junto al resto de los internacionales españoles.

El técnico Hansi Flick tiene ahora a su disposición a todos los jugadores del primer equipo, pero el centrocampista procedente de las Islas Canarias, de 23 años, no ha participado con el grupo desde su regreso, lo que ha suscitado interrogantes.

Según el diario español "Mundo Deportivo", el asunto no está relacionado con una lesión, sino con un plan de regreso específico diseñado para el jugador.

El diario apuntó que el responsable de la preparación física recomendó que Pedri comenzara sus preparativos en el gimnasio durante los primeros días, de forma separada de sus compañeros, con el objetivo de regular su carga física tras el parón internacional.

El hijo de la localidad de Tegueste había publicado, antes de incorporarse a los entrenamientos del Barcelona, imágenes suyas entrenando en solitario, en señal de su compromiso con su programa personal.

Está previsto que Pedri vuelva a correr sobre el terreno de juego el próximo sábado como siguiente paso en su programa, en medio de una situación de total tranquilidad dentro del club respecto a su estado y sin que exista ninguna preocupación por su ausencia temporal del entrenamiento grupal.