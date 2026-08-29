Decisión inusual de Mourinho antes del Málaga: se excluye a sí mismo y a dos jugadores del Real

José Mourinho llenó de ambiente distendido su rueda de prensa en Valdebebas, después de hablar sobre la preparación del Real Madrid para enfrentarse mañana al Málaga en el estadio Santiago Bernabéu, antes de desviar el tema de la concentración del equipo hacia un momento gracioso relacionado con el lugar donde dormirán los jugadores antes del partido.

Durante la rueda de prensa, Mourinho explicó que la concentración, para él, no se limita únicamente a que los jugadores permanezcan juntos en el hotel o en Valdebebas, sino que se trata en primer lugar de la concentración mental durante los entrenamientos, señalando que este aspecto es el más importante en la preparación de los partidos.

El técnico portugués dijo: "Hay dos tipos de concentración: la concentración de estar juntos y dormir en el hotel o en Valdebebas, y la concentración mental. Este tipo es el que realmente importa, y no tiene nada que ver con dormir en el hotel o en Valdebebas".

Mourinho añadió que presta gran atención a lo que ocurre durante los entrenamientos, aclarando que algunos de ellos pueden parecerles a los espectadores limitados al calentamiento y a los ejercicios de pase, mientras que en realidad incluyen una gran cantidad de trabajo y concentración en sus fases finales.

El entrenador abordó las circunstancias del equipo antes del duelo ante el Málaga, explicando que el Real Madrid dispuso de 3 días de descanso entre ambos partidos, además de un viaje de regreso a Madrid que llegó a las dos o las tres de la madrugada, lo que le llevó a gestionar la cuestión del alojamiento de los jugadores según las circunstancias.

Pero Mourinho terminó su intervención con un tono irónico, tras revelar el programa del equipo antes del partido, al decir: "Ahora tenemos una reunión táctica, comeremos juntos, pasaremos un rato juntos y luego nos volveremos a ver mañana por la mañana".

Y luego añadió entre risas: "Cucurella, Espí y yo dormiremos aquí en Valdebebas, mientras que los demás dormirán en sus casas", en alusión al carácter no obligatorio de la concentración conjunta, en medio de un ambiente marcado por el buen humor antes del esperado duelo ante el Málaga.