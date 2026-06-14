Decisión inesperada de «BeIN Sports» sobre el partido entre Egipto y Bélgica

Mañana lunes Egipto debutará en el Mundial 2026 ante Bélgica, en el Grupo 7 que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México.

Curiosa decisión

En una decisión llamativa, la cadena qatarí «BeIN Sports» ha encargado la retransmisión del partido al omaní Khalil Al-Balushi y al tunecino Mohamed Mabrouki.

La cadena no asignó el encuentro a ninguno de sus comentaristas egipcios, encabezados por Ali Mohamed Ali, lo que ha generado sorpresa en los círculos deportivos locales.

El encuentro se emitirá a las 22:00 horas (hora de El Cairo y La Meca) por beIN Sports, canal exclusivo del torneo en Oriente Medio y Norte de África, y también por la televisión terrestre argelina, que tiene los derechos de algunos partidos.

Es la primera prueba de los Faraones, que buscan un buen inicio ante un rival europeo de tradición para ilusionar a la afición y aspirar a los octavos de final.