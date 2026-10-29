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Decisión impactante: ¿privará el tribunal a Ivan Toney de la Euro 2028?

I. Toney
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Una crisis a la que se enfrenta el delantero inglés

El inglés Ivan Toney, delantero del Al-Ahli saudí, recibió un duro golpe, después de quedar en riesgo de perderse la participación con la selección de su país en la Eurocopa "Euro 2028" por una decisión judicial.

Toney compareció ante el Tribunal de la Corona de Southwark, en Inglaterra, este jueves, acusado de agredir a un hombre llamado Saber da Silva dentro de una discoteca de la capital británica, Londres, el pasado 6 de diciembre.

La cadena "Sky Sports" señaló que Ivan Toney negó haber agredido al hombre dentro de la discoteca, afirmando ser inocente del cargo que se le imputa.

La cadena explicó que el juez Chris Hehir fijó una nueva fecha para el juicio, el 12 de junio de 2028, con la puesta en libertad del delantero inglés bajo fianza incondicional.

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Según el diario británico "The Sun", el juez se disculpó por este largo aplazamiento, al afirmar: "Es una fecha demasiado lejana, y lo siento. Pero, como saben, los tribunales trabajan bajo una enorme presión".

Lo llamativo es que la nueva fecha del juicio coincidirá con la celebración de la Eurocopa "Euro 2028", que acogerá el Reino Unido entre el 9 de junio y el 9 de julio de 2028.

Ivan Toney sueña con participar con la selección de su país en el torneo europeo, especialmente después de no lograr asegurar un puesto como titular en el Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México, en el que los "Tres Leones" se llevaron el bronce.

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