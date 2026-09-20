Decisión impactante: el Tribunal Federal ratifica la suspensión de Ramadan Sobhi

El Tribunal Federal suizo rechazó este domingo el recurso presentado por Ramadan Sobhi, jugador del Pyramids, contra la decisión de suspenderlo cuatro años por manipulación de la muestra de dopaje.

Según este fallo, Ramadan Sobhi no podrá ejercer ninguna actividad relacionada con el fútbol hasta el año 2029.

El Tribunal Arbitral del Deporte había dictado un fallo para suspender a Ramadan Sobhi por un periodo de cuatro años en noviembre de 2025, a causa de la manipulación de su muestra de dopaje.

Ramadan Sobhi presentó un recurso contra la decisión del Tribunal Arbitral del Deporte el pasado mes de junio, con el fin de reducir la sanción.

Sobhi está vinculado con un contrato con el Pyramids hasta el año 2028, aunque la crisis del dopaje y la decisión de suspenderlo provocaron la interrupción de la vigencia del contrato durante todo el periodo de la sanción.



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