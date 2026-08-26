En un movimiento sorpresivo que revela la magnitud de las presiones financieras dentro de los muros del club saudí Al Nassr, informes periodísticos confirmaron que la directiva del conjunto se encamina a ceder a préstamo a uno de sus pilares fundamentales durante el mercado actual.

El diario saudí "Asharq Al-Awsat" confirmó que la directiva de Al Nassr se dirige a ceder a préstamo al centrocampista Ali Al Hassan al club Al Fateh, en el marco de sus esfuerzos por mejorar la situación económica y aliviar las cargas, ya que Al Fateh asumirá por completo el salario del jugador durante el periodo de la cesión.

Este paso obligado llega con el objetivo de dejar espacio para inscribir al dúo formado por Abdulrahman Ghareeb y Raghed Al Najjar dentro del presupuesto, y compensar parte de las obligaciones financieras que pesan sobre el club, en medio del mantenimiento del estricto control financiero impuesto a Al Nassr, que obstaculiza sus movimientos en el mercado de fichajes.

Por otro lado, el cuerpo técnico dirigido por el entrenador recibió un gran impulso anímico, tras el regreso del guardameta Nawaf Al Aqidi para participar en los entrenamientos grupales el miércoles, en una clara señal de su disponibilidad para custodiar la portería del conjunto en el esperado enfrentamiento ante Al Taawoun el viernes.

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Al Aqidi no fue el único que regresó, ya que el entrenamiento contó con la participación del defensor francés Mohamed Simakan tras su recuperación de la lesión, con lo que el dúo se convierte en firme candidato para volver a la lista del equipo.

Se espera que Al Aqidi y Simakan se sometan a pruebas físicas y médicas decisivas durante el entrenamiento del jueves, antes de tomar la decisión final sobre su capacidad para participar en el esperado encuentro.