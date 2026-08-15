No hace tanto tiempo, Lutsharel Geertruida era un nombre fijo en la rumorología que rodeaba al Bayern de Múnich. Tanto en el verano de 2023 como en el invierno siguiente, el neerlandés era considerado un candidato para fichar por el club muniqués.

Prácticamente no pasaba una semana sin que apareciera una nueva actualización sobre el supuesto interés del campeón récord del fútbol alemán. Como es sabido, el fichaje no llegó a concretarse, aunque una transferencia en aquel momento sí habría tenido sentido. Y es que Geertruida tiene un perfil de jugador que rara vez se encuentra en la élite del fútbol europeo.

A comienzos de 2024, con todavía 23 años, dominaba casi toda la gama de recursos defensivos. Incluso más que Benjamin Pavard, cuya salida del Bayern coincidió exactamente con aquel periodo. Como central, lateral derecho y mediocentro defensivo, Geertruida puede ser utilizado sobre el papel en cualquier parte cuando se trata de evitar goles en contra. Además, cuenta con un físico enorme y una gran inteligencia de juego. Pero en la Säbener Straße su nombre nunca llegó a convertirse en una opción concreta. En su lugar, el campeón récord del fútbol alemán buscó alternativas. Primero, el entonces entrenador Thomas Tuchel recibió a su defensa deseado, Min-jae Kim, antes de que medio año más tarde Eric Dier y Sacha Boey reforzaran la zaga.

Geertruida terminó la temporada en su club de formación, el Feyenoord de Róterdam, y luego sí encontró el camino hacia la Bundesliga. El RB Leipzig puso 20 millones de euros sobre la mesa. Lo que al principio parecía tener potencial para convertirse en una auténtica ganga, desde la perspectiva del club sajón se reveló rápidamente como un error. Mientras tanto, Geertruida incluso carga ya con la etiqueta de fichaje fallido.

¿Por qué fracasó Lutsharel Geertruida en el RB Leipzig?

Dos años después de su llegada, el hoy jugador de 26 años está apartado. Su primera temporada fue más que irregular. Geertruida disputó 35 partidos y se hizo de inmediato con un puesto de titular, pero lo perdió al cambiar el año e incluso pasó algunos encuentros exclusivamente en el banquillo. Esa relegación se debió menos a errores graves que a diferencias de criterio. Las malas lenguas incluso hablarían de una equivocación total por parte del Leipzig.

Ya después de pocas semanas quedó claro que Geertruida simplemente no se adaptaba al sistema del entonces entrenador del RB, Marco Rose. Su manera de jugar, metiéndose desde el lateral derecho hacia el centro, no era deseada. La exigencia de cumplir un trabajo defensivo posicional en la banda quedó sin respuesta. La esperanza de que esas dificultades de adaptación desaparecieran por sí solas con el paso del tiempo fue en vano. Tras una primera vuelta irregular, el crédito inicial se agotó por completo.

Hasta el punto de que Geertruida, pese a la salida de Rose al final de la temporada, no recibió una segunda oportunidad con su sucesor, Ole Werner. En lugar de eso, Leipzig cerró una cesión bastante amistosa con el ambicioso ascendido a la Premier League, el AFC Sunderland. Y con éxito. En las islas, Geertruida sumó 30 apariciones y dejó una impresión convincente.

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Sin futuro en el RB Leipzig: ¿qué le espera a Lutsharel Geertruida?

Sin embargo, la opción de compra pactada por esos mismos 20 millones de euros que dos años antes habían llegado a la ciudad portuaria neerlandesa les resultó demasiado cara a los Saints. Probablemente también porque Geertruida no llegó a consolidarse por completo como titular indiscutible. Aun así, logró una convocatoria para el Mundial, mientras que jugadores de renombre como Jeremie Frimpong (FC Liverpool) o Matthijs de Ligt (Manchester United) no fueron tenidos en cuenta por el exseleccionador Ronald Koeman. Por eso, en Leipzig seguramente ya se frotaban las manos. Sin embargo, una revalorización de mercado, como ocurre a menudo tras una convocatoria mundialista, no se produjo. Porque Geertruida no disputó ni un solo minuto.

Unas semanas después, resulta más que dudoso que Leipzig vaya a salir bien parado y recupere los millones invertidos en Geertruida. Aunque, según informaciones coincidentes de varios medios, sí habría interés desde la Premier League y Arabia Saudí, todavía no habrían tenido lugar negociaciones concretas. Más bien, una nueva cesión parece cada vez más probable. Los principales interesados en una posible operación serían el PSV Eindhoven y el Ajax de Ámsterdam.

Para Geertruida sería un regreso no solo a su país natal. También a la liga desde la que supuestamente se abrió paso hasta el radar del Bayern de Múnich y en la que finalmente tomó una decisión de gran trascendencia.

Lutsharel Geertruida: estadísticas antes y después de su fichaje por el RB Leipzig