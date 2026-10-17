El Zamalek egipcio sancionó a su jugador Nasser Mansi tras su conducta inapropiada durante el partido del equipo ante su anfitrión Ejército de Ruanda, el viernes por la noche, en la ida de los dieciseisavos de final de la Liga de Campeones de África.

Nasser Mansi entró como suplente y logró marcar el gol de la victoria agónica para el Zamalek en el minuto 90.

Tras sacudir las redes, Nasser Mansi celebró quitándose la camiseta y lanzándola al suelo, y se mostró muy enfadado, además de escupir en dirección al cuerpo técnico del Zamalek.

El Zamalek señaló en un comunicado oficial, a través de su cuenta en las redes sociales, el sábado por la noche, que decidió abrir una investigación a Nasser Mansi y suspenderlo de los entrenamientos colectivos del equipo.

El comunicado precisó: "Moatamed Gamal, entrenador del Zamalek, decidió abrir una investigación a Nasser Mansi y suspenderlo de los entrenamientos colectivos hasta la conclusión de la investigación, a la que el jugador será sometido tras el regreso de la expedición del equipo desde Ruanda".

El comunicado indicó que Abdel Nasser Mohamed, director de fútbol, presentará un informe al departamento de asuntos jurídicos del club Zamalek sobre el incidente, como paso previo a la investigación con el jugador.

El futuro del regreso de Nasser Mansi a los entrenamientos colectivos se decidirá a la luz de los resultados de la investigación.