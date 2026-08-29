Decisión firme: el Atlético fija una fecha límite para resolver el futuro de Álvarez

El Atlético de Madrid ha fijado una fecha límite para que el delantero argentino Julián Álvarez decida su futuro con el equipo, en medio del interés del Arsenal y el Manchester City por su fichaje.

Diversos informes señalaron que el club de la capital española está sorprendentemente dispuesto a vender al internacional argentino antes del cierre del mercado de fichajes el próximo martes, siempre y cuando reciba una cantidad de 128 millones de libras esterlinas.

La información apunta a que el Arsenal persigue con fuerza al jugador campeón del Mundial 2022.

Diversos informes revelaron durante los últimos días que el Manchester City mantiene conversaciones para volver a fichar al delantero argentino.

Álvarez se ausentó de los entrenamientos con sus compañeros durante cuatro días esta semana, en medio de una situación de indecisión respecto a un traspaso al Emirates Stadium.

La cadena Sky Sports informó de que los dirigentes del Atlético de Madrid, molestos, han dado al jugador de 26 años un plazo hasta el domingo para decidir su futuro.

Álvarez ya se había mostrado decidido a marcharse del estadio Wanda Metropolitano el pasado junio, cuando afirmó: "He hablado con las personas del Atlético con las que necesitaba hablar, y lo mejor para todos es el traspaso. Quiero cumplir mi sueño. No es el momento adecuado para hablar de este asunto, pero tampoco puedo ocultarlo. Intento ser una persona sincera".

Está previsto que Álvarez se ausente del desplazamiento del Atlético de Madrid al estadio Ramón Sánchez-Pizjuán esta tarde para enfrentarse al Sevilla.

El posible fichaje de Álvarez sería una operación de gran calibre para el entrenador Mikel Arteta, técnico del Arsenal, quien rehusó entrar en los detalles del posible acuerdo.

Arteta declaró: "Es muy sencillo. Sea lo que sea que leas, si tienes una pregunta, ven y llama a mi puerta, y te diré si es cierto o no, porque cualquier jugador de cualquier posición, si lee todo lo que se escribe, podríamos poner una lista en las paredes con todos los jugadores que hemos querido fichar durante los últimos tres meses, y necesitaríamos todo el edificio".

Y añadió: "Ellos saben que hay muchas especulaciones. Por eso, si en algún momento sienten dudas sobre lo que pensamos de ellos, y si vamos a incorporar a un jugador nuevo, se lo digo de inmediato, y si vamos a incorporar a un jugador en su posición, suelo decírselo. Les digo: estos son los planes y estas son las razones".

Y concluyó: "Seguimos confiando en vosotros, pero la competencia va a aumentar. Prefiero manejar el asunto de esta manera".



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