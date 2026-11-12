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El club saudí Al Nassr pone punto final a la etapa del neerlandés Marino Pusic, director técnico del rival tradicional Al Ahli, con «el elegante».

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El Al-Ahli recibirá a su rival, el Al-Nassr, el próximo 20 de noviembre en el estadio Al-Inmaa de Yeda, en un partido aplazado de la novena jornada de la Liga Roshn.

El diario saudí "Arriyadiyah" señaló que la directiva del Al-Ahli trabaja actualmente en encontrar una fórmula adecuada para poner fin a la relación contractual con Pusic antes del esperado Clásico frente a su eterno rival, el Al-Nassr.

Sin embargo, la situación actual indica que el técnico neerlandés será el director técnico del Al-Ahli en el Clásico contra el Al-Nassr, dado que los trámites de su salida no se han cerrado de forma definitiva hasta el momento.

La afición del Al-Ahli había lanzado una fuerte campaña a través de las redes sociales, bajo el título "La salida de Pusic es nuestra exigencia", con el fin de destituir al técnico neerlandés de su cargo como director técnico del equipo, en vista de los malos resultados que atraviesa en la actualidad.

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Esta campaña se intensificó en los últimos tiempos, especialmente tras la dura derrota que sufrió el Al-Ahli ante el Al-Shabab por 6-1, en la duodécima jornada de la Liga Roshn saudí.

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Pusic llegó al banquillo del Al-Ahli el pasado mes de agosto, cuando asumió el cargo en sustitución del alemán Matthias Jaissle, que se marchó de forma sorpresiva para dirigir al Newcastle United.

Desde que asumió el mando del conjunto de Yeda, Pusic ha disputado 18 partidos, en los que ha logrado 11 victorias, frente a dos empates, mientras que ha sufrido la derrota en 5 ocasiones.

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El Al-Ahli ocupa la sexta posición en la tabla de la liga saudí con 21 puntos, cosechados con 7 victorias y 4 derrotas, a 9 puntos completos del Al-Hilal, que lidera la clasificación.

Por otro lado, el Al-Ahli ocupa la sexta posición en el grupo Oeste de la Liga de Campeones de Asia Élite con 8 puntos, cosechados con dos victorias y dos empates, sin haber sufrido ninguna derrota hasta el momento.

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En cuanto a la Copa del Custodio de las Dos Mezquitas Sagradas, el Al-Ahli logró superar los dieciseisavos de final, tras vencer al Al-Anwar por 2-1, y se prepara para enfrentarse al Al-Ula el próximo lunes 11 de enero, en el estadio Príncipe Mohammed bin Abdulaziz de Medina, en los octavos de final.

Asimismo, el Al-Ahli se prepara para disputar la Supercopa de Arabia Saudí en Kuwait, donde se enfrentará al Al-Qadisiyah el próximo 20 de diciembre, y en caso de clasificarse se medirá al ganador del partido entre el Al-Nassr y el Al-Khaleej, en la final, el día 23 del mismo mes.

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Cabe recordar que el Al-Ahli comenzó sus preparativos para el partido contra el Al-Nassr anteayer miércoles, con la ausencia de 5 jugadores que participan con sus selecciones nacionales durante el actual parón internacional, encabezados por el dúo saudí Firas Al-Buraikan y Ziyad Al-Johani.

La lista también incluyó al extremo portugués Francisco Trincao, al defensa turco Merih Demiral, además del centrocampista francés Valentin Atangana.