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Senegal ha ganado su recurso ante el TAS, el máximo tribunal deportivo, sobre el resultado de la final de la última edición de la Copa África, por lo que ha sido restituido como ganador de la polémica final contra Marruecos disputada a principios de este año.

El Tribunal Arbitral del Deporte ha estimado el recurso de la Federación Senegalesa de Fútbol contra la Confederación Africana de Fútbol y la Real Federación Marroquí de Fútbol en relación con la final de la «Copa Africana de Naciones Marruecos 2025».

La decisión de la Comisión de Apelación de la CAF queda anulada y se restablece la decisión de la Comisión Disciplinaria de la CAF.

En consecuencia, se confirma el resultado de la final de la Copa África 2025: 1-0 para Senegal ante Marruecos.

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Senegal vuelve a ser oficialmente campeón de África. El Tribunal Arbitral del Deporte ha estimado por unanimidad el recurso de la Federación Senegalesa, revocando la decisión con la que la CAF había otorgado a Marruecos el triunfo por incomparecencia en la final de la Copa África 2025 el pasado marzo. Vuelve así a ser válido el triunfo por 1-0 logrado sobre el terreno de juego en la prórroga de la final disputada el 18 de enero en Rabat.

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QUÉ HABÍA PASADO

El partido estuvo marcado por las protestas de los jugadores senegaleses por un penalti concedido a Marruecos al final del tiempo reglamentario. En señal de protesta, los Leones de la Teranga abandonaron el terreno de juego durante 14 minutos antes de regresar y terminar el encuentro.

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El fallo de Brahim Diaz desde el punto de penalti llevó después la final a la prórroga, en la que se impuso Senegal. Sin embargo, dos meses más tarde, la Comisión de Apelación de la CAF consideró que el abandono del campo constituía una incomparecencia, por lo que otorgó a Marruecos la victoria por 3-0 y el título de campeón de África.

El TAS ha revocado hoy aquella decisión y ha confirmado de nuevo a Senegal como campeón de África de la edición de 2025.