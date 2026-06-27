«Decisión arbitral» en el partido entre Marruecos y los Países Bajos

La FIFA ha designado al árbitro brasileño Wiltón Sampaio para dirigir el partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026 entre Marruecos y Países Bajos, que se jugará en la madrugada del martes en el estadio de Monterrey, México.

Le asistirán sus compatriotas Bruno Peres (primer asistente) y Bruno Bosquilia (segundo asistente). El chileno Cristian Garay será el cuarto árbitro y José Ritamal el quinto.

Sampaio, uno de los árbitros más destacados del panorama internacional, cuenta con amplia experiencia en competiciones continentales y mundiales, lo que garantiza un alto nivel técnico para este esperado encuentro.

Ya dirigió el partido inaugural entre México y Sudáfrica.