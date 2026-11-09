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Crystal Palace FC v Liverpool - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir
Traducido por

Decisión aplazada y mensaje sorprendente: Alisson revela los entresijos de su futuro con el Liverpool

A. Becker
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El último jugador de la generación dorada

El brasileño Alisson Becker, guardameta del Liverpool, expresó su deseo de continuar con el equipo más allá del final de la temporada actual, pese a la proximidad del vencimiento de su contrato, y afirmó estar contento de estar en Anfield y su voluntad de seguir compitiendo al más alto nivel, en un momento en el que aún no han comenzado negociaciones directas entre él y la directiva del club sobre la renovación.

Alisson, en unas declaraciones recogidas por la cadena BBC, dijo que prefiere quedarse en el Liverpool, señalando que su agente es quien se encarga del contacto con los responsables del club, mientras su concentración sigue puesta en ofrecer el mejor nivel en los próximos partidos.

El portero, de 34 años, explicó: «Sí, quiero quedarme. Mi concentración está en disputar cada partido, pero estoy contento de seguir aquí. Depende de distintos aspectos y circunstancias, pero mi deseo es quedarme, porque mi familia y yo somos felices aquí».

Y añadió: «Sigo teniendo hambre de conquistar títulos y ofrecer un buen rendimiento. Quiero seguir jugando al más alto nivel durante el mayor tiempo posible», subrayando que no ha mantenido conversaciones directas sobre un nuevo contrato, pero que su agente está en contacto con el club.

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Las declaraciones de Alisson llegan después de que su futuro suscitara interrogantes durante el último periodo, especialmente tras haber estudiado la posibilidad de fichar por la Juventus a principios del presente año, antes de decidir continuar su trayectoria con el Liverpool, al que llegó procedente de la Roma en 2018 por 66,8 millones de libras esterlinas, y con el que ha disputado 347 partidos.

El guardameta brasileño recuperó su fuerte presencia durante la victoria del Liverpool sobre el Crystal Palace, el domingo, después de atajar varios intentos peligrosos, tras una semana difícil para el equipo que vivió su derrota ante el Arsenal y el Fenerbahçe.

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