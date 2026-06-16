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Belgium v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Karim Malim

Traducido por

Decepción en la concentración de Egipto... Hossam Hassan celebra una reunión privada con Trezeguet

H. Hassan
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Un resultado que no satisface las expectativas... Los Faraones se enfrentan a una primera prueba de carácter

Tras el 1-1 ante Bélgica en la primera jornada del Mundial 2026, reinaba la tristeza en la selección egipcia.

Mohamed Murad, responsable de comunicación de Egipto, dijo en una entrevista telefónica con el programa «Con Shubair» de «ON Sport FM» que el seleccionador Hossam Hassan no pudo dormir tras el partido por la decepción de haber dejado escapar la victoria.

Murad destacó el amplio respaldo de analistas, críticos y aficionados, y afirmó que el cuerpo técnico ignora a quienes buscan fama a cualquier precio. Subrayó que Hossam Hassan siempre trabaja por el bien de la selección y elige a los jugadores que mejor se ajustan a sus objetivos.

Además, confirmó que la relación entre el cuerpo técnico y el capitán Mohamed Salah es inmejorable: el delantero calmó a Hassan desde la banda cuando este protestaba una decisión arbitral, lo que demuestra la ausencia de tensiones.

Además, Hassan se reunió con Trezeguet para apoyarlo anímicamente por su escasa participación y destacó la importancia de la concentración en Spokane, que calificó de ideal para la preparación.

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Además, el exinternacional alemán Bastian Schweinsteiger elogió el nivel de Mohamed Hani.

Egipto se mide a Nueva Zelanda a las 4:00 del lunes en la segunda jornada del grupo, clave para avanzar.

Egipto busca su primer triunfo en la Copa del Mundo, donde hasta ahora suma tres empates y cinco derrotas.

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