¿Debutará pronto aquí el hijo de un jefe del FCB? Curiosidades sobre el socio encubierto del FC Bayern

El TSV Hartberg todavía no ha ganado grandes títulos, pero en una disciplina el club de la Bundesliga procedente de la localidad de 6.687 habitantes del sureste de Austria sí es un campeón en serie: en la cantidad de patrocinadores en la camiseta. Ya en el verano de 2025, la elástica repleta de publicidad también llamó la atención en Alemania, y esta temporada "luce" un total de 19 logotipos.

Especialmente prominente en la zona del vientre aparece el nombre de "Profertil" con el añadido: "#1 Spermbooster". El producto de la empresa Lenus Pharma es líder del mercado mundial en el ámbito de los alimentos dietéticos para optimizar la calidad del esperma en hombres con deseo incumplido de tener hijos. La fundadora y directora general de Lenus Pharma es Brigitte Annerl, que además ejerce como presidenta del TSV Hartberg desde 2017.

La segunda figura clave del club se llama Erich Korherr. En un inusual doble papel, el hombre de 59 años dirige por un lado su propia empresa de pintura y, por otro, se ocupa desde 2017 de los fichajes y de la planificación de la plantilla del TSV como presidente y director general. En mayo de 2026, la revista MUT Magazin informó sobre su trabajo, y en una ficha adjunta quedan claramente subrayadas sus prioridades. Allí dice: "Profesión: maestro pintor, dirección de la empresa Malerei Korherr en Greinbach, cerca de Hartberg, con once empleados. Afición: presidente del club TSV Hartberg Fußball y director general de TSV Hartberg Spielbetriebs-GmbH."

En muy poco tiempo, Annerl y Korherr elevaron al club del pueblo desde la tercera categoría hasta la Bundesliga y lo establecieron allí desde 2018 de manera impresionante, pese a unos recursos financieros limitados, una infraestructura deficiente y un escaso interés de los aficionados. En 2020, Hartberg alcanzó por primera vez la clasificación para competiciones europeas; en 2025, la final de Copa; y la temporada pasada el TSV volvió a jugar en el playoff por el título. El ascenso estuvo acompañado de críticas a sus carencias estructurales. En la encuesta anónima de jugadores de la asociación de futbolistas VdF sobre el entorno laboral, Hartberg terminó en verano, por ejemplo, en el último lugar entre todos los clubes de la Bundesliga. Al mismo tiempo, con el paso de los años el TSV se convirtió en una especie de socio encubierto del FC Bayern.

FC Bayern: Red&Gold y otros socios encubiertos

Junto con el club de la MLS Los Angeles FC, el conjunto muniqués gestiona la red internacional Red&Gold Football para el desarrollo y la promoción de jugadores jóvenes. También forman parte del proyecto Racing Club de Montevideo (Uruguay), Jeju SK FC (Corea del Sur), SD Aucas (Ecuador) y la academia Gambions Stars Africa (Gambia).

Además, hay "algunos clubes con cuyos responsables mantenemos una muy buena relación, sin que formen parte oficialmente de la red", explicó recientemente el jefe de cantera Jochen Sauer en una entrevista con SPOX. "Por ejemplo, el TSV Hartberg en Austria o el FC Arouca en Portugal. Hemos enviado jugadores a ambos clubes, y allí se han desarrollado muy bien."

Sauer, al igual que el director deportivo Christoph Freund, trabajó durante mucho tiempo en su día para el RB Salzburg y allí tejió redes en el fútbol austríaco. Ahora también utilizan esos contactos para colocar a talentos muniqueses en clubes austríacos; mismo idioma, mismo entorno cultural, distancias cortas, muy práctico en ese sentido. En este sentido, el ya desplomado Austria Klagenfurt ejerció en su día como socio encubierto. En el futuro, ese papel deberá asumirlo de forma planificada el Wacker Innsbruck, que actualmente sigue en segunda categoría y en el que el LAFC posee el 99 por ciento de las participaciones de capital. Pero ahora mismo el principal demandado es el TSV Hartberg.

Además de los buenos contactos, en la colaboración también podrían ayudar simpatías personales. Y es que en la mencionada ficha de Erich Korherr también se lee: "Club favorito después del TSV Hartberg: FC Bayern Múnich. Jugador favorito: Harry Kane (FC Bayern Múnich)."

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¿FC Bayern y Hartberg? "Una situación win-win para todas las partes"

Ya desde 2023, talentos muniqueses recalan una y otra vez en Hartberg. Angelo Brückner y Maximilian Henning sumaron minutos mediante cesiones. El guardameta Tom Ritzy Hülsmann pasó en 2025 de forma definitiva al TSV, se desarrolló bien y este verano dio el salto a Francia rumbo al Stade Reims por 2,5 millones de euros. En el FC Bayern hace tiempo que es una estrategia obtener beneficios a largo plazo precisamente en este tipo de traspasos gracias a porcentajes de una futura venta y generar así un flujo constante de ingresos.

En febrero, Tom Starke, coordinador de porteros del Campus del conjunto muniqués, estuvo presente en un partido en casa en el Profertil Arena de Hartberg. En una entrevista a pie de campo con Sky, Starke habló de una "situación win-win para todas las partes". Hartberg consigue por poco dinero jugadores bien formados, y el FC Bayern puede probarlos en una liga decente y ponerlos en el escaparate. ¿Si más talentos del FC Bayern pasarán al Hartberg? "Ya estamos trabajando en poder meter a los siguientes en la pipeline", dijo entonces Starke.

Este verano, Magnus Dalpiaz fue quien salió disparado por esa pipeline. La temporada pasada, el lateral izquierdo de 19 años todavía jugaba cedido en el filial del AC Milan, y ahora está sumando minutos en Hartberg.

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El TSV Hartberg apuesta por hijos de figuras deportivas famosas

Dalpiaz es hijo del portero récord de la selección austríaca de hockey sobre hielo Claus Dalpiaz. Por eso encaja perfectamente en Hartberg no solo por su pasado muniqués, sino también por su ADN. En el TSV, curiosamente, se ha reunido toda una fila de hijos de famosas personalidades del deporte.

En el centro de la defensa, el fijo es Konstantin Schopp, hijo del actual entrenador jefe del TSV, Markus Schopp (que en su día jugó en la Bundesliga con el Hamburger SV). También en la plantilla: Nikolaus Feldhofer (hijo del exinternacional austríaco Ferdinand Feldhofer) y Lukas Fridrikas (hijo de la exjugadora de balonmano Ausra Fridrikas, campeona mundial). Además, también está Simon Freund. Tiene 21 años, es defensa e hijo del director deportivo del Bayern, Christoph Freund. De algún modo, aquí se cierra el círculo.

Simon Freund jugó por última vez en el SV Seekirchen, de la tercera categoría austríaca, antes de firmar este verano por el Hartberg tras una prueba. "Papá ha dicho que está muy orgulloso de mí", declaró entonces al Kronen Zeitung. "Naturalmente, también me ayudó un poco y se ocupó del contrato. Yo mismo no tengo representante." Hasta ahora, Freund solo ha jugado con el filial de Hartberg, de tercera categoría. En el último partido antes del parón de selecciones estuvo por primera vez en la convocatoria del primer equipo, pero se quedó sin debutar. Quizá pronto le llegue esa oportunidad.