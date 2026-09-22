Según informa el diario inglés Mirror, el seleccionador alemán de los Three Lions está valorando la posibilidad de convocar con la absoluta al todavía juvenil Max Dowman, de solo 16 años y perteneciente al Arsenal, sacándolo de la sub-19.

El motivo son las bajas por lesión de varios profesionales antes de los próximos partidos internacionales de la Nations League. Así, Tuchel contará con hasta cinco ausencias, entre ellas las de la estrella del United Marcus Rashford, Declan Rice, del Arsenal, y Cole Palmer, del Chelsea.

El joven Dowman podría entrar en la convocatoria, y su debut con la selección podría convertirse de inmediato en histórico. El futbolista de 16 años se convertiría, con mucha diferencia, en el jugador más joven que haya vestido jamás la camiseta de la absoluta de los Three Lions. Hasta ahora, ese récord lo ostenta Theo Walcott, que tenía 17 años y 75 días cuando debutó.

En los Gunners, Dowman ya entra con regularidad en los planes del primer equipo. Su primer partido en la Premier League lo disputó en agosto de 2025, cuando entró como suplente ante el Leeds United y firmó una asistencia de inmediato.

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¿Qué récords ostenta ya Max Dowman?

Además, el extremo derecho también posee el récord como el jugador más joven que haya disputado un partido de la Champions League (en noviembre de 2025 ante el Slavia Praga, con 15 años, diez meses y cuatro días), así como la marca de goleador más joven en un partido de la Premier League (en marzo de 2026 contra el Everton, con 16 años y 73 días).

En total, Dowman ya ha tenido 15 apariciones con el primer equipo del conjunto londinense, donde está considerado una gran promesa de futuro. Su balance hasta ahora es de tres goles y una asistencia.

Inglaterra abrirá su participación en la Nations League el próximo sábado ante la selección de España. Los otros rivales durante este parón internacional XXL serán la República Checa (29 de septiembre), Croacia (3 de octubre) y de nuevo los checos el 6 de septiembre.