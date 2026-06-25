Debido a una crisis administrativa, la FIFA suspende a una selección y le impide participar en sus competiciones

La FIFA ha suspendido de forma inmediata a la Federación Nepalí de Fútbol por injerencia externa en sus elecciones.

Según el diario francés «L'Équipe», la decisión la tomó la Mesa del Consejo y aún debe ratificarla el Consejo de la FIFA en su próxima reunión.

Durante la suspensión, la Federación Nepalí pierde todos sus derechos como miembro de la FIFA, y sus selecciones, clubes y responsables no pueden participar en competiciones ni eventos de la federación internacional, ni asistir a sus conferencias.

La selección de Nepal, que nunca ha jugado un Mundial, tampoco estará en la Copa del Mundo de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México.

La sanción llega tras una crisis administrativa.

La crisis se debe a un conflicto con el Consejo Nacional del Deporte de Nepal sobre el proceso electoral presidencial.

La Federación nepalí quiso adelantar las elecciones a la presidencia cinco meses, lo que provocó objeciones internas y la intervención del Consejo Nacional de Deportes.

A principios de año el Consejo la suspendió tres meses a nivel local, luego revocó la medida, pero el debate sobre la legitimidad electoral persiste.

El Gobierno rechazó esa injerencia.

La FIFA considera que cualquier injerencia externa en la gestión o elecciones de sus federaciones vulnera sus reglamentos.

Para la FIFA, el rechazo del Consejo a los procedimientos electorales de la Federación Nepalesa y las medidas reciprocas posteriores constituyen una injerencia directa en sus asuntos.

La disputa ha paralizado el proceso electoral, pues aún no se han celebrado nuevas elecciones, y la federación permanece en un limbo administrativo.

La crisis se agrava tras la finalización del mandato del actual presidente, Pankaj Bikram Nimpang, el 19 de junio, sin que se haya alcanzado una solución que permita una transición de poder conforme a los reglamentos de la FIFA.