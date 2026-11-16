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El defensa del Arsenal Ben White acabó radiante después de que Inglaterra lograra una histórica victoria por 3-2 ante España en Madrid el domingo por la noche. Pese al susto final tras la expulsión de Elliot Anderson, Inglaterra mostró una gran eficacia y puso fin a la larga racha de partidos sin perder de España como local.

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Inglaterra supera un susto final en un partidazo en Madrid

Inglaterra se puso 3-0 en su duelo de la Liga de Naciones en la capital española. Harry Kane y Ezri Konsa marcaron antes de que Ben White anotara en el minuto 58, culminando una jugada iniciada por Kane y continuada con un pase de Jude Bellingham.

El partido dio un vuelco en la segunda parte cuando Elliot Anderson vio la tarjeta roja y dejó a los visitantes con 10 jugadores. España aprovechó el penalti posterior, transformado por Mikel Oyarzabal, y un gol de Nico Williams para provocar un final tenso, pero Inglaterra resistió y se llevó la victoria.

White destaca la serenidad de Inglaterra tras la expulsión de Anderson

En declaraciones a BBC Radio 5 Live tras el pitido final, White consideró que la diferencia en el marcador podría haber sido aún mayor: «Fue bastante increíble. Desde el principio hasta el final, todos estuvieron muy bien. Probablemente deberíamos haber ganado por más goles, pero, sinceramente, fue una actuación increíble».

«Evidentemente, en el fútbol no todo sale según lo previsto. Lo importante en esos momentos es reaccionar y mantenerse unidos, y eso es lo que hicimos esta noche».

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White también habló de su gol y de la expulsión que cambió el partido: «Un pase increíble de Jude y definí bien. Todo depende de momentos concretos y, evidentemente, la tarjeta roja fue uno importante. No he visto la repetición».

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Preguntado por la reunión de los jugadores de Inglaterra tras quedarse con uno menos, explicó: «Había que mantener la calma. Con un jugador menos todo se vuelve más difícil y las cosas cambian, así que se trataba de gestionar la situación».

Una victoria de prestigio pone fin a la racha de 43 partidos sin perder de España

Derrotar a España en Madrid supone un resultado histórico para Inglaterra en la Liga de Naciones. La selección anfitriona llegaba al encuentro con una racha de 43 partidos sin perder, lo que hace aún más llamativo que Inglaterra lograra marcarle tres goles en menos de una hora.

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Más allá de la buena conexión entre Kane, Bellingham y White, el partido también dejó muestras de solidez defensiva. Resistir tras los goles de Oyarzabal y Williams en el tramo final, con un jugador menos, pone de relieve la creciente capacidad de resistencia del equipo.

Inglaterra gana impulso de cara a los cuartos de final de la Liga de Naciones

La victoria sitúa a Inglaterra al frente de su grupo de la Liga de Naciones, por delante de España. Ambas selecciones avanzan ahora a cuartos de final, con Inglaterra reforzada de cara a la fase eliminatoria.

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Tras demostrar que puede desarbolar a un rival de primer nivel y resistir una intensa presión final con 10 jugadores fuera de casa, Inglaterra ha dejado el listón alto para los cuartos de final.