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El defensa del Arsenal Jurrien Timber quedó en el centro de una gran polémica arbitral durante el decisivo duelo de Premier League contra el Manchester City del domingo. El neerlandés pareció tirar del pelo a Jeremy Doku en un tenso lance de la primera parte, lo que provocó una revisión del VAR que acabó descartando una infracción grave.

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Neville pide la roja para Timber

El Emirates Stadium fue escenario de una gran polémica después de que Gary Neville encabezara las críticas contra Timber por un forcejeo sin balón con Jeremy Doku. Cuando el extremo del Manchester City cayó al césped, las repeticiones sugirieron que Timber podría haberle agarrado del pelo. Pese a la revisión del VAR, los árbitros decidieron no recomendar la expulsión del jugador del Arsenal, una decisión que dejó incrédulo a Neville en la cabina de comentaristas.

«Está claro que le agarra parte del pelo y parte de la camiseta, pero ¿por qué hace eso Timber?», preguntó Neville durante la retransmisión de Sky Sports. El excapitán del Manchester United fue tajante al valorar los criterios disciplinarios del fútbol actual: «Creo que, si tiras del pelo a alguien, deberían expulsarte. Lo creo de verdad».

Confusión con el VAR en el Emirates

La ausencia de una expulsión se atribuyó a la falta de imágenes concluyentes a disposición del equipo arbitral en la sede de Stockley Park. Aunque varias tomas de la retransmisión mostraban la mano de Timber muy cerca de la cabeza de Doku, los árbitros, según se informó, no encontraron ninguna imagen definitiva que demostrara que le había agarrado del pelo y no solo del cuello de la camiseta. Esa duda evitó que Timber fuera expulsado, para frustración del banquillo visitante y de los aficionados desplazados del City.

El incidente puso de relieve un matiz del reglamento, ya que, según las directrices actualizadas, ahora se exige fuerza excesiva o brutalidad para mostrar una tarjeta roja en casos así. Sin una imagen clara del agarrón, no se recomendó al árbitro John Brooks que cambiara la decisión que había tomado sobre el terreno de juego. El partido continuó con once jugadores por equipo, aunque el debate sobre la coherencia de las intervenciones del VAR se reavivó de inmediato entre comentaristas y aficionados.

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Keane cuestiona la coherencia arbitral

El excentrocampista del Manchester United Roy Keane también se pronunció con contundencia sobre el incidente y sugirió que los criterios aplicados al Arsenal parecían distintos de los observados en otros partidos de la liga. Keane señaló expulsiones recientes por acciones similares para sostener que Timber tuvo suerte de seguir en el campo.

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«Creo que Jurrien Timber debería haber sido expulsado en esa jugada», afirmó Keane en Sky Sports. Después siguió analizando las imágenes: «Intenté verlo desde todos los ángulos posibles y sigo viendo la mano de Timber en el pelo de Doku. Y no se limita a tirar de él y salirse con la suya. Tira de Doku y lo derriba. Doku cae al suelo porque sabe que le han tirado del pelo. No se cae porque sí».

Haaland y Havertz intercambian golpes

Más allá de la polémica disciplinaria, el partido ofreció el fútbol intenso que los aficionados esperaban de dos grandes aspirantes al título. Erling Haaland adelantó a los visitantes, pero el Arsenal respondió por medio de Kai Havertz y mantuvo el encuentro en el aire.

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Apenas tres minutos después del inicio de la segunda parte, Enzo Fernández volvió a adelantar a los visitantes con un gol brillante, asistido por el joven Ayoub Bouaddi.