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¿Debería Jordi Cruijff dar el paso? El antiguo ídolo del Ajax puede marcharse de su club

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Según L’Équipe, Nicolás Tagliafico puede dejar el Olympique de Lyon. El argentino, de 33 años y con contrato hasta 2027, ha recibido permiso para buscar club. 

La decisión se debe a que el Lyon falló en asegurar la clasificación directa a la Liga de Campeones en la recta final de la Ligue 1, lo que provocó incertidumbre financiera. 

Por ello, elclub planea una amplia renovación de la plantilla y Tagliafico no está excluido. 

Su nombre ya suena en el Ajax: el técnico Jordi Cruyff busca un lateral izquierdo tras las salidas de Takehiro Tomiyasu y Oleksandr Zinchenko, y Owen Wijndal también podría marcharse. 

Tagliafico fue uno de los favoritos de la afición en la etapa dorada de Erik ten Hag y alcanzó las semifinales de la Champions 2018/19. 

La temporada pasada ya sonó su regreso al Ajax cuando estaba libre y se entrenaba en un club de Amstelveen, pero renovó con el Lyon. 

Ahora se prepara con Argentina, campeona vigente, para viajar a Estados Unidos y disputar su tercer Mundial.

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