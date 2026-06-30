¿Debería haber visto Marruecos una tarjeta roja contra Holanda? «Una falta muy sucia»

Tras el primer descanso para hidratarse en el Mundial Países Bajos-Marruecos (0-0 al descanso), el partido se detuvo brevemente. El centrocampista Azzedine Ounahi chocó con el defensa Jan Paul van Hecke, golpeando con el codo el rostro del jugador de Zeeland.

El árbitro Wilton Sampaio, que ya había llamado la atención en la primera parte por hablar demasiado con los jugadores, decidió no tomar medidas.

El VAR no intervino pese a los gritos de Van Hecke.

El comentarista de la NOS, Jeroen Grueter, se mostró sorprendido de que Sampaio no revisara la jugada.

En X, el periodista Jeroen Kapteijns, de De Telegraaf, también se pronunció de inmediato. «Una falta sucia del número 8 de Marruecos, Ounahi, que le da un codazo en la cara a Van Hecke, pero el árbitro brasileño lo pasa por alto, pita un tiro libre, pero se guarda las tarjetas en el bolsillo».

Kapteijns ve una tendencia clara: «El VAR vuelve a pasar de largo, como ha ocurrido a menudo en este Mundial». Justo antes del descanso, Van Hecke recibió otro golpe en la cabeza, esta vez de Noussair Mazraoui.

Van Hecke sufrió una herida en la cabeza, fue atendido y pudo seguir jugando.