'Debería haber marcado': Erik ten Hag le dice a la estrella del Man Utd, Alejandro Garnacho, que combine la habilidad con la finalización

Erik ten Hag elogió las actuaciones de Alejandro Garnacho, pero destacó la necesidad de aumentar su contribución goleadora.

Alejandro Garnacho no marca un gol desde noviembre (Fulham 1-2 Man. U), y tuvo una ocasión de gol muy clara ante Leeds. Si bien está dando buenos primeros pasos, Ten Hag desea que mejore en sus contribuciones finales.

Las estadísticas de Alejandro Garnacho en Manchester United

¿QUÉ PASÓ? Garnacho estuvo cerca en el empate 2-2 del miércoles con el Leeds United, pero no pudo encontrar el fondo de la red. El joven de 18 años ha impresionado con varios cameos importantes esta campaña, muchos de los cuales han venido desde el banquillo. Sin embargo, con dos goles y cuatro asistencias a su nombre en 22 apariciones y su último gol en noviembre, Ten Hag siente que el extremo tiene que mejorar su rendimiento ofensivo.

LO QUE DIJERON: “Lo está haciendo bien, tiene un impacto en nuestro juego, es una amenaza, también [contra el Leeds], tuvo buenas acciones, estuvo vivo, creó ocasiones, pero tenía que marcar”, dijo el técnico del United a los periodistas. “Y finalmente, se trata de eso, de que tienes un efecto. Como delantero, al menos tienes que estar en la lista de goleadores, la lista de asistencias, la lista de acciones clave, para tener el impacto adecuado".

"Como jugador de Man. United esperamos que tenga un impacto para influir en el marcador, influir en el resultado, influir positivamente en el juego marcando goles y dando una asistencia. Todos los jugadores deben ser valientes, si es lo que les interesa del equipo. Eso es lo que está haciendo bastante bien porque está enfrentando jugadores y los está superando, está creando oportunidades, [pero] el [miércoles] debería haber marcado”.

EL PANORAMA GENERAL: El miércoles a Garnacho le pidieron que tome más compromiso con la marca, algo que no es su especialidad, y demostró su descontento. Sin embargo, a Ten Hag no le preocupó su reacción y afirmó: “No creo que se trate de que él no comprenda la decisión. Es bastante emocional; esa es su fuerza, la trae a su juego. Quiere ganar, jugar al fútbol, ​​no quiere perderse ningún minuto y eso es bueno. Está totalmente convencido de sí mismo, lo necesita. Pero acepta las decisiones y el equipo siempre está por encima de todo y creo que él sabe eso. Cuando está saliendo, esa emoción, esa frustración no está en contra de eso, que no lo está aceptando”.

¿QUÉ SIGUE PARA EL GARNACHO? Es probable que la estrella argentina esté presente para el United el domingo, ya sea como titular o desde el banquillo, cuando se enfrente de nuevo al Leeds en la liga, esta vez en Elland Road.