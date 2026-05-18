¿Debería el Ajax dar el paso? Un jugador con 241 partidos en el club está libre de contrato

Varios medios extranjeros indican que Dusan Tadic jugó su último partido con el Al-Wahda. El ex capitán del Ajax finaliza su contrato este verano y aún se desconoce su futuro.

Llegó el pasado verano procedente del Fenerbaçe como agente libre y firmó por una temporada, que no renovará.

En 41 partidos oficiales ha aportado 20 asistencias y 5 goles, claves para que el equipo conquistara la ADIB Cup.

Pese a ello, se descarta una estancia más larga y, debido a su edad y a las decisiones deportivas de los últimos años, es probable que haya concluido su carrera como futbolista.

Sin embargo, no descarta seguir en el fútbol: «Algún día seré entrenador del Ajax», dijo a Voetbal International tras dejar Ámsterdam.

«En mi mente ya pienso mucho como entrenador; como capitán, siempre he sido positivo. Quiero crear un vínculo entre el cuerpo técnico y los jugadores, dentro y fuera del campo. Siempre pienso en lo mejor para el equipo».

Por eso lamentó que su etapa en el Ajax terminara antes de tiempo, pues la idea era incorporarse al cuerpo técnico tras colgar las botas. «Todo se desvaneció y eso me hizo reflexionar. Cada vez sentía más que tenía que marcharme, por mucho que quiera al Ajax. Pero mi mentalidad ya no encajaba allí», admitió.