"Debería descender a cuarta división": las leyendas de la Premier League apuntan sus dardos al herido City

Un grupo de leyendas de la Premier League inglesa dirigió duras críticas al Manchester City, tras la condena del club en 114 de un total de 115 cargos presentados en su contra por la Premier League, mientras algunos exjugadores exigieron retirar títulos al equipo, y Darren Bent llegó a pedir el descenso del club de varias categorías.

La sanción que se impondrá al Manchester City sigue siendo desconocida, en un momento en el que el club se prepara para apelar el fallo, según el diario español Sport.

Informes procedentes de Inglaterra apuntan a que el club podría enfrentarse a una sanción severa, aunque su naturaleza sigue sin definirse por ahora.

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Los escenarios que se barajan van desde la resta de puntos del casillero del Manchester City en la temporada actual, hasta la resta de puntos con efecto retroactivo de temporadas anteriores, lo que podría llevar a despojarlo de algunos de los títulos que conquistó durante el periodo que abarcan las acusaciones.

David de Gea, exportero del Manchester United y actual jugador de la Fiorentina, fue uno de los primeros en comentar el caso, ya que escribió a través de sus cuentas en las redes sociales: «Bueno... hablemos. Entonces, ¿cuántos títulos de la Premier League gané yo?».

La ironía de Ferdinand

Rio Ferdinand, exdefensa del Manchester United y una de las leyendas del club, siguió la misma línea, ya que escribió a través de la plataforma X reclamando añadir un nuevo título a sus vitrinas: «Otra medalla de la Premier League que se suma a la vitrina».

Ferdinand no se detuvo ahí, sino que también reclamó otorgar una medalla a José Mourinho y otra a Ole Gunnar Solskjaer, y además publicó una imagen diseñada con inteligencia artificial en la que aparece luciendo 7 medallas.

Su tuit más destacado llegó cuando pidió que se concediera a Ryan Giggs un título adicional, ya que escribió: «Ahora en serio... Ryan Giggs debería tener 14 títulos de la Premier League. ¡Vamos, Premier League!».

El Manchester United sería uno de los clubes más destacados que podría beneficiarse, si se decide retirar títulos al Manchester City, ya que se le podrían atribuir dos títulos: la Premier League 2011-2012 y la 2017-2018.

En cuanto al título de la temporada 2013-2014, podría ir a parar al Liverpool, lo que llevó al español José Enrique, que formaba parte de las filas del conjunto red aquella temporada, a ironizar sobre el asunto al igual que Ferdinand y De Gea, ya que escribió: «¡Aquí está, ya llegó! Gracias, Premier League, y enviadme la medalla rápido también».

¡La cuarta división!

La postura más contundente llegó de Darren Bent, exdelantero del Tottenham, el Sunderland, el Ipswich y el Aston Villa, quien reclamó imponer una dura sanción al Manchester City.

Bent afirmó: «Si miramos lo que le pasó a la Juventus, y si miramos lo que le pasó al Rangers, ¿cuántas categorías descendieron? ¿4 categorías?».

El exjugador de Inglaterra añadió, en declaraciones a la cadena talkSPORT: «Deben descender. Habría que bajarlos a la League Two (cuarta división) y castigarlos con la prohibición de fichar durante 5 o 6 años. Así es la cosa. La Championship (segunda división) no basta».



