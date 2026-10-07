Después de que en la parte 1 de la entrevista se hablara principalmente de su Bayern de Múnich, Sauer dirige ahora la mirada al trabajo de cantera en Alemania en general.

Señor Sauer, como miembro de un grupo de expertos creado específicamente, del que formaba parte, entre otros, el nuevo seleccionador de Alemania, Jürgen Klopp, usted participó en el desarrollo de la "Bundesliga Talent Series". Desde este verano, los equipos juveniles de los clubes participantes disputan entre tres y seis partidos en dos mitades de temporada separadas, en otoño y primavera (el Bayern de Múnich se incorporará a principios de 2027). ¿Hasta qué punto está satisfecho con el resultado?

Jochen Sauer: Después de todas nuestras experiencias, al principio en el grupo de expertos no considerábamos posible poner en marcha en diez meses una competición para dar más tiempo de juego a nuestros futbolistas de cantera, con todos los debates, decisiones, preparativos e implementaciones que ello implicaba. La experiencia de los últimos años más bien ha demostrado que en muchas configuraciones hemos debatido durante mucho tiempo muchas medidas, pero casi siempre sin resultado o decisión concreta. La palabra clave es la reforma de la Regionalliga. En ese sentido, estamos muy satisfechos con la implementación. Con la idea de base, a día de hoy, también estoy satisfecho. Queda por ver si luego también da resultado.

Cuéntenos algo más sobre esas reflexiones.

Próximos partidos FCA Bundesliga 09:30 FCB

Sauer: Uno de los puntos de partida del debate fue la circunstancia de que vimos margen de mejora en el área de transición entre cantera y profesionales. Para mí, esta transición es una de las áreas decisivas, pero también más difíciles, dentro de toda la formación de cantera, y creo que en Alemania es también donde tenemos el mayor potencial de mejora. En la formación hasta la U15/U16 no somos peores que otras grandes naciones. Pero en algún momento nos quedamos atrás, y coincidimos en que eso sucede en la transición entre cantera y profesionales. Constatamos que en la U17, la U19 y la U23 tenemos jugadores que, entre otras cosas, reciben muy pocos minutos y muy poca práctica competitiva a alto nivel. Al mismo tiempo, creemos que el tiempo de juego es un factor decisivo para mejorar. Así surgió la idea de crear una competición adicional. La competición se llama por eso "Talent Series", porque no está limitada a una categoría de edad concreta. Pueden jugar futbolistas de entre 16 y 21 años.

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Klopp defendió originalmente una liga propia sub-21, como la que existe en Inglaterra.

Sauer: En su etapa en Liverpool tuvo buenas experiencias con esta competición dentro del sistema formativo inglés. Y como entonces responsable de Red Bull, también tenía que tener en mente una buena solución para clubes sin equipos U23 o con equipos U23 por debajo de la Regionalliga. Dentro del grupo de expertos, sin embargo, intentamos analizar la cuestión desde todas las perspectivas. Con un total de 58 centros de alto rendimiento de cantera, lógicamente hay muchas situaciones de partida diferentes. Pero, en particular, la aportación sobre la manera de proceder de otras grandes ligas fue muy importante para el grupo.

¿Cómo vivió la colaboración con Klopp?

Sauer: Muy bien, como en el grupo de expertos en general. Reunió a gente de distintos ámbitos. Klopp como entrenador con experiencia en Inglaterra. Sami Khedira, que salió del centro de alto rendimiento de cantera del Stuttgart y luego estuvo en muchos grandes clubes, que conoce la UEFA y tiene una visión europea. El directivo de la DFL Marc Lenz, el director general de la DFB Andreas Rettig, Markus Krösche y Andreas Bornemann, con mucha experiencia en la Bundesliga. Joti Chatzialexiou, que se ocupó de la cantera en la DFB y ahora es director general del histórico club 1. FC Nürnberg. Espero que el grupo de expertos pueda seguir aportando impulsos útiles para el desarrollo del sistema alemán de cantera y formación futbolística.

La fuga de talentos como problema para el equipo de la DFB

¿Por ejemplo?

Sauer: Hay muchos temas que todavía se pueden analizar. Hay muchos jugadores nacidos en Alemania a los que Jürgen Klopp no puede convocar para la selección nacional. Solo de Baviera: Kenan Yildiz, Can Uzun? Turquía. Josip Stanisic? Croacia. Paul Wanner? Austria. Malik Tillman? Estados Unidos. Y otros jugadores de todo el país. También aquí existe ya una competencia entre federaciones nacionales a la que debemos hacer frente urgentemente. Lo vivimos muy de cerca, cuántas invitaciones de selecciones de las más diversas federaciones nacionales recibimos para jugadores concretos. Erblin Osmani, nacido en Múnich, está actualmente en la selección absoluta de Kosovo.

¿Qué debe cambiar en Alemania?

Sauer: Creo que en esa área de transición mencionada hay muchos desafíos. No es fácil ni para los clubes ni para la federación tener siempre en el radar a cada talento y a cada uno de los 58 centros de alto rendimiento de cantera, e identificar a los talentos sin lugar a dudas; pero, por otro lado, aquí también hay muchas oportunidades de mejora.

¿Qué más podría ayudar al fútbol alemán a largo plazo?

Sauer: La infraestructura y el trabajo de contenido en los centros de alto rendimiento de cantera alemanes son, desde mi punto de vista, buenos y están al menos al nivel de muchas otras naciones futbolísticas. Pero también debemos dar a nuestros jugadores formados la posibilidad de dar el salto al fútbol masculino. Los clubes, desde la Regionalliga hasta la Bundesliga, deben ser aún más valientes a la hora de dar minutos a los jóvenes. Solo así estos jugadores mejorarán y podrán convertirse en opciones para la selección nacional. Y también debemos reflexionar sobre el sistema de ligas. La "Talent Series" es una pequeña pieza que puede ayudar en ese sentido. Pero los debates actuales sobre la Regionalliga y también sobre la 3. Liga muestran que hay descontento o, respectivamente, que se ve potencial de mejora. En mi opinión, ahora mismo no tenemos una pirámide competitiva óptima.

Jochen Sauer, sobre el filial del Bayern de Múnich y el técnico novato Dante

El segundo equipo del Bayern de Múnich juega en la Regionalliga Bayern desde 2021. ¿Qué papel le atribuye?

Sauer: Un papel esencial, para que los talentos entren por primera vez en contacto con el fútbol de adultos. Hoy en día, los talentos deben adquirir esa experiencia pronto. Por eso hemos convertido una U23 casi en una U19. Para Filip Pavic, Cassiano Kiala o Bastian Assomo, actualmente ese es exactamente el paso de desarrollo adecuado.

¿Cómo está viviendo al nuevo entrenador jefe, Dante? El inicio de la nueva temporada ha sido más bien irregular.

Sauer: Fue un jugador top, tiene una enorme presencia y sabe qué hace falta como futbolista para llegar a jugar la Champions League en algún momento. Naturalmente, como exprofesional ambicioso, está insatisfecho cuando los resultados no acompañan; en su día no fue diferente con Martin Demichelis. Pero los chicos primero tienen que adaptarse al fútbol masculino. Es un proceso de desarrollo completamente normal. Los últimos partidos han demostrado que vamos por buen camino.

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¿Hasta qué punto ve también el Campus como un lugar de desarrollo de entrenadores?

Sauer: Un entrenador que ya conoce al Bayern de Múnich y que da aquí, en el club, sus primeros pasos en el trabajo de entrenador, automáticamente ya tiene una identificación. Me alegro por las carreras de Sebastian Hoeneß, Miroslav Klose o Martin Demichelis, y sí creo que los entrenadores pueden desarrollarse muy bien en el fútbol base. Aquí no existe la presión del fútbol profesional, y los técnicos también pueden cometer errores en un entorno más tranquilo y mejorar de manera constante. Quizá en algún momento alguno regrese al Bayern de Múnich. Por cierto, también vemos Red&Gold y nuestra red internacional de socios como una oportunidad de desarrollo y el siguiente paso para nuestros entrenadores con talento.

En las últimas semanas ha habido rumores sobre un supuesto interés del Bayern de Múnich por JJ Gabriel, un talento top de 16 años del Manchester United que quiere cambiar de club. ¿Cómo valora este tipo de traspasos en términos generales?

Sauer: Cuando un chico tan talentoso quiere cambiar de club y todos los grandes clubes internacionales están detrás de él, se genera una enorme competencia al máximo nivel y también entran en juego los aspectos económicos. En ese sentido, es un tema del área profesional y no del Campus.