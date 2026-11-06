Compartir Sigue a GOAL en Google

Anuncios

Sebastian Hoeneß, entrenador del VfB Stuttgart, ocupa al parecer un lugar destacado en la lista de «entrenadores en la sombra» del Manchester United.

Según informa Independent, Hoeneß goza de una gran consideración entre los responsables de Old Trafford, que buscan alternativas a su actual entrenador, Michael Carrick, cuya continuidad está en entredicho.

El diario digital británico advierte, sin embargo, de que sacar a Hoeneß del Stuttgart exigiría un gran esfuerzo, también económico. El técnico, de 44 años, se hizo cargo del VfB en la primavera de 2023, en plena lucha por la permanencia, y actualmente disputa por segunda vez la Champions League con el conjunto suabo. Además, tiene contrato con el Stuttgart hasta 2028. Por tanto, el United podría tener que pagar una elevada compensación para hacerse con sus servicios.

El Real Madrid se habría interesado por Sebastian Hoeneß en primavera

El sobrino de Uli Hoeneß, figura de referencia del Bayern, ya ha sido vinculado en varias ocasiones con grandes clubes europeos gracias a su extraordinario trabajo en el VfB. En primavera, el Real Madrid habría sido uno de los equipos que se interesaron por él. «No es algo que me afecte demasiado», dijo entonces Hoeneß, poco impresionado por las especulaciones sobre el Real Madrid.

Anuncios Anuncios

Aproximadamente un año antes, justo después de que se especulara con el interés de destacados clubes alemanes como el Borussia Dortmund o el RB Leipzig, había firmado un nuevo contrato con el Stuttgart. Hoeneß se siente muy a gusto en el conjunto suabo, en el que jugó en categorías inferiores.

Getty Images

Related Topics

El United, por su parte, vive otra temporada turbulenta. Carrick sustituyó a principios de año al destituido Ruben Amorim y, al comienzo, tuvo mucho éxito: llevó a los Red Devils a la Champions League. Pero esta temporada las cosas vuelven a ir muy mal en la parte roja de Manchester, por lo que la continuidad de Carrick está ahora seriamente amenazada.

¿Tendrá que marcharse Carrick del Manchester United pese a la remontada ante la Roma?

Es posible que ya hubiera sido destituido antes de la balsámica victoria por 3-2 ante la Roma en la Champions League entre semana. Sin embargo, según Independent, los responsables del United tienen muchas dudas sobre quién podría ser un sustituto adecuado y disponible.

Anuncios

Según el diario, el extécnico del Newcastle Eddie Howe no goza, ni mucho menos, de la consideración que se pensaba hace un tiempo. También habría dudas internas sobre la idoneidad del exseleccionador alemán Julian Nagelsman. Lo mismo ocurriría con Fabian Hürzeler, que está cosechando tantos éxitos con el Brighton & Hove Albion, aunque en su caso también sería un problema la compensación, previsiblemente muy elevada, que habría que pagar.

Queda por ver si la victoria ante la Roma, lograda tras una remontada increíble, tendrá un efecto duradero en el futuro de Carrick en Old Trafford. Para ello necesitaría otro resultado positivo en la Premier League, donde el United se enfrentará el domingo al Aston Villa. Tras nueve jornadas, el equipo de Carrick ocupa la 17.ª posición, justo por encima de la zona de descenso.