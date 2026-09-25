Según informa el diario español as, el defensa del VfB Stuttgart es uno de los candidatos que figuran en la lista de los responsables del Real.

Aunque la búsqueda de un nuevo central no sería especialmente urgente, ya que el entrenador Jose Mourinho cuenta actualmente con cinco defensores centrales de renombre: Ibrahima Konate, Dean Huijsen, Antonio Rüdiger, Eder Militao y Raul Asencio.

Sin embargo, as advierte que Militao arrastra una y otra vez problemas de lesiones: por una lesión muscular, el brasileño todavía no ha disputado ningún partido en la presente temporada y probablemente seguirá de baja hasta principios de noviembre. Además, no está claro cuánto tiempo más seguirá Rüdiger vistiendo la camiseta del Real.

Finn Jeltsch, un posible relevo: ¿cuánto tiempo seguirá Antonio Rüdiger en el Real Madrid?

El contrato del exinternacional alemán, que a principios de septiembre anunció el final de su trayectoria en la selección alemana, expira en 2027. Está por ver si Rüdiger seguirá en Madrid más allá del próximo verano. En caso de salida, tendría sentido fichar a un sustituto con una prometedora proyección de futuro. ¿Podría el Real ir entonces concretamente a por Jeltsch?

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El futbolista de 20 años costaría sin duda mucho dinero, ya que su contrato en Stuttgart sigue vigente hasta 2030. A comienzos de 2025, Jeltsch había pasado del club de Segunda 1. FC Nürnberg al VfB por un traspaso de 9,5 millones de euros y se ha ganado un puesto fijo entre los suabos. En la presente temporada fue titular en los seis partidos oficiales disputados hasta ahora por el equipo de Sebastian Hoeneß y rindió a buen nivel en la mayoría de ellos.

Como recompensa, Jeltsch recibió su primera convocatoria con la absoluta alemana, el nuevo seleccionador Jürgen Klopp incluyó al campeón del mundo y de Europa sub-17 de 2023 en su segunda lista, que disputará los partidos de la Nations League contra Serbia (1 de octubre) y en Grecia (4 de octubre). Jeltsch podría debutar como internacional, algo que elevaría aún más su valor de mercado.