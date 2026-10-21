Fahad Al Hurifi, leyenda del Al Nassr, dirigió un mensaje demoledor a la estrella portuguesa Cristiano Ronaldo, capitán del equipo, pidiéndole que deje de jugar al fútbol en estos momentos.

El Al Nassr venció a su visitante, el Neom, por 1-0, en el partido que ambos disputaron ayer martes en el estadio Al Awwal Park de Riad, la capital saudí, en la décima jornada de la Roshn Saudi League.

El encuentro fue testigo de un rendimiento discreto de Ronaldo, que falló un penalti en el tiempo añadido de la primera parte, aunque completó el partido hasta el final sin ser sustituido.

Fahad Al Hurifi publicó, a través de su cuenta personal en la red social "X", un vídeo de sus declaraciones en el programa "Dawrina Gheir" sobre el papel negativo que tuvo la estrella portuguesa en el partido.

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Al Hurifi comentó el vídeo diciendo: "Ronaldo ha llegado a un nivel futbolístico aterrador, y esta es la situación de los jugadores que dependían de la actividad, la fuerza y el movimiento más que de la habilidad; con la edad, no pueden sostener el balón ni mantenerse en pie sobre él".

Y agregó: "Cuando se llega al punto de que el primer jugador del equipo, su creador de juego y su motor, no quiere pasarte el balón para no ponerte en evidencia y busca lo más fácil para ti, debes saber que tu nivel futbolístico es aterrador y que debes parar".

Cabe recordar que Ronaldo ha participado con el Al Nassr en 10 partidos desde el inicio de la presente temporada, en los que solo ha conseguido marcar 5 goles, a un promedio de un gol cada dos partidos.