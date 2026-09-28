Valentijn Driessen cree que Frenkie de Jong debe temer seriamente por su puesto en la selección neerlandesa, según ha afirmado el jefe de fútbol en su columna para De Telegraaf.

De Jong está actualmente lesionado de la rodilla y no estará presente en este parón internacional. Se espera que el centrocampista regrese pronto a los terrenos de juego.

El capitán del FC Barcelona suele jugar de ‘6’ en la selección neerlandesa y en este parón internacional fue sustituido respectivamente por Quinten Timber y Joey Veerman. Este último está causando una gran impresión.

«Es un sustituto excelente de De Jong para marcar el juego. Creo que De Jong todavía tiene una ligera ventaja. También porque ha trabajado durante dos años con Xavi en el FC Barcelona».

«Pero De Jong sentirá el aliento de Veerman en la nuca. Sobre todo si Veerman vuelve a echarse a la selección neerlandesa al hombro contra Grecia y en el partido en casa ante Serbia», concluye Driessen.

Veerman ha disputado un total de dieciocho partidos internacionales con la selección de los Países Bajos. No había vuelto a jugar con la selección neerlandesa desde la Eurocopa de 2024, hasta el pasado jueves.

El centrocampista del Borussia Dortmund estaba inmerso en un conflicto con el exseleccionador Ronald Koeman. Este último se mostró muy crítico con el ‘comportamiento’ del jugador de Volendam.