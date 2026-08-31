Durante casi dos meses, apenas se supo nada de Leon Goretzka. Lo último que vieron los aficionados alemanes del centrocampista antes del parón veraniego fue una escena que después se debatió mucho y largo y tendido: a finales de junio, el capitán de la DFB, Joshua Kimmich, buscaba lanzadores de penalti en los dieciseisavos de final del Mundial contra Paraguay, ya que la tanda desde los once metros ante los sudamericanos entró en muerte súbita tras los cinco primeros lanzadores. «¿Nene, el octavo?», le preguntó Kimmich al lateral izquierdo Nathaniel Brown. «¿O tú, Leon?», añadió. Goretzka soltó aire una vez y luego negó levemente con la cabeza.

Al final, ni Brown ni Goretzka tuvieron que lanzar, porque Jonathan Tah, como sexto, mandó el balón muy por encima de la portería y Alemania quedó eliminada de forma sensacional. ¿Por qué tuvo que lanzar Tah el primer penalti de su carrera mientras un jugador consolidado, un veterano, un líder como Goretzka se escondía y esquivaba la responsabilidad? Esa pregunta ocupó a aficionados y expertos después del partido, e incluso a una exnadadora de talla mundial, que se sintió llamada a pronunciarse sobre este asunto: «Es un jugador del que estoy realmente muy decepcionada a nivel humano», dijo Franziska van Almsick en el pódcast Kerners 11, refiriéndose a Leon Goretzka.

Después del Mundial, Goretzka recibió todavía más críticas, cuando supuestos insiders informaron en los medios de que el jugador de 31 años había estado aislado en el equipo de la DFB durante el torneo de Norteamérica y se había replegado sobre sí mismo. Después, no se volvió a saber nada del propio Goretzka. Su contrato con el Bayern de Múnich había expirado a finales de junio y, desde entonces, el centrocampista se dedicó a buscar un nuevo club. Y esa búsqueda llegó a su fin la semana pasada: firmó un contrato de dos años con el Aston Villa, aunque el club tiene la opción de ampliar la relación una temporada más.

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Los Villans vienen de una temporada 2025/26 extraordinariamente exitosa: en la Premier League acabaron cuartos, dejando por detrás a tres clubes del «Big Six» de Inglaterra, como Liverpool, Chelsea y Tottenham. Pero eso no fue todo: en la Europa League arrollaron con autoridad al Friburgo en la final y conquistaron su primer título internacional en 44 años. En realidad, una base óptima sobre la que construir y seguir desarrollando al equipo de forma continua, pero el Aston Villa decidió hacer justo lo contrario.

«Todo el mundo sabe que ahora hay algo así como una reconstrucción», dijo Goretzka a los medios del club durante su presentación, y en realidad incluso se quedó corto: los Villans vendieron jugadores por unos 360 millones de euros y ficharon refuerzos por unos 216 millones, lo que da un total de operaciones por valor de más de 500 millones de euros realizadas por el club. Una cifra que también debería asombrar a los grandes de la Bundesliga. «Hemos perdido a algunos jugadores importantes», dijo Goretzka, refiriéndose probablemente a Morgan Rogers (por 138 millones de euros al Chelsea), Ezri Konsa (por 60 millones de euros al Arsenal), Youri Tielemans (por 41 millones de euros al Manchester United) o al portero Emiliano Martínez (por 9 millones de euros al Chelsea).

¿Por qué el Aston Villa está acometiendo una gran reestructuración este verano?

Los jugadores por los que el Aston Villa ha puesto dinero sobre la mesa hasta ahora tienen algo en común: ninguno de estos seis nuevos futbolistas supera los 25 años. Por ejemplo, el suizo Johan Manzambi, revelación del Mundial, llegó procedente del Friburgo por 60 millones de euros, y por 55,5 millones lo hizo Nicolas Jackson, excompañero de Goretzka en el Bayern.

El rejuvenecimiento de la plantilla era uno de los objetivos con los que ahora tiene que lidiar el exitoso técnico Unai Emery. Otro era cumplir con las exigencias del fair play financiero, algo que el Villa ha conseguido con un saldo positivo en traspasos de 144 millones de euros por el momento.

Por Goretzka no hubo que pagar traspaso, y ahora el jugador de 31 años debe convertirse en el futbolista que lidere en la zona central al nuevo y joven equipo. Alguien que genere una nueva euforia y un nuevo impulso. Las expectativas con Goretzka están claras. «Si necesitas un motor, confía en un alemán», comentaron los Villans en las redes sociales sobre el fichaje de Goretzka. Es decir: Goretzka debe ser el nuevo energizante, un impulsor. Una expectativa bastante optimista para alguien que últimamente solo ha tenido papeles secundarios tanto en su club como en la selección.

«Ha demostrado su nivel en la Champions League y es exactamente lo que el club necesita en términos de experiencia y calidad», elogió el exjefe del Villa Keith Wyness el fichaje de Goretzka en Football Insider.

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Tras 325 partidos en la Bundesliga, el ex del Bayern será probado por primera vez en la Premier League este lunes: el campeón Arsenal visita Villa Park a las 21:00. Si Goretzka ya está en condiciones de ser titular, será una decisión que deberá tomar Emery. Para el técnico español será importante que su nuevo líder asuma responsabilidades y guíe a los jóvenes compañeros, ya sea como titular o entrando desde el banquillo.

Lo desesperadamente que los Villans buscan ahora mismo estabilidad y experiencia quedó en evidencia en el arranque de temporada, que salió rematadamente mal con una goleada 0-4 en casa del Brighton & Hove Albion. Sea como sea, que el ex del Bayern vuelva a esconderse decepcionaría también a aficionados y expertos en Inglaterra.