Durante casi dos meses, hubo silencio en torno a Leon Goretzka. Lo último que vieron los aficionados alemanes del centrocampista antes del parón veraniego fue una escena que después se debatió mucho y largo y tendido: a finales de junio, el capitán de la DFB, Joshua Kimmich, buscaba lanzadores de penalti en los dieciseisavos de final del Mundial contra Paraguay, ya que el duelo desde los once metros con los sudamericanos se fue a la prórroga tras cinco lanzadores. "¿Nene, el ocho?", preguntó Kimmich al lateral izquierdo Nathaniel Brown, "¿o tú, Leon?", añadió. Goretzka soltó el aire profundamente una vez y luego negó con la cabeza muy levemente.

Al final no tuvieron que lanzar ni Brown ni Goretzka, porque Jonathan Tah, como sexto, mandó el balón muy por encima de la portería y Alemania quedó eliminada de forma sensacional. ¿Por qué Tah tuvo que lanzar el primer penalti de su carrera mientras un jugador hecho y derecho, un veterano, un líder como Goretzka se escondía y evitaba la responsabilidad? Esa pregunta ocupó a aficionados y expertos después, e incluso a una exnadadora de clase mundial, que se sintió llamada a pronunciarse sobre este tema: "Es un jugador del que, de verdad, estoy muy decepcionada a nivel humano", dijo Franziska van Almsick en el pódcast Kerners 11, y se refería a Leon Goretzka.

Goretzka recibió aún más críticas después del Mundial cuando supuestos insiders informaron en los medios de que el jugador de 31 años había estado aislado dentro del equipo de la DFB durante el torneo en Norteamérica y se había replegado sobre sí mismo. Después, no se volvió a saber nada del propio Goretzka. Su contrato con el FC Bayern de Múnich expiró a finales de junio y, desde entonces, el centrocampista se centró en la búsqueda de un nuevo club. Y esa búsqueda llegó a su fin la semana pasada: firmó un contrato de dos años con el Aston Villa, aunque el club tiene la opción de ampliar la vinculación una temporada más.

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Los Villans vienen de una temporada 2025/26 tremendamente exitosa: en la Premier League terminaron cuartos, dejando por detrás a tres clubes del "Big Six" de Inglaterra como Liverpool, Chelsea y Tottenham. Pero eso no fue todo: en la Europa League arrollaron con autoridad al SC Friburgo en la final y conquistaron su primer título internacional en 44 años. En realidad, una base óptima para construir a partir de ahí y seguir desarrollando el equipo de forma continua, pero el Aston Villa decidió hacer justo lo contrario.

"Todo el mundo sabe que ahora hay algo así como una reconstrucción", dijo Goretzka a los medios del club en su presentación, y en realidad hasta se quedó corto: los Villans vendieron jugadores por alrededor de 360 millones de euros y ficharon nuevos por unos 216 millones, lo que deja un volumen total de transferencias de más de 500 millones de euros realizadas por el club. Una suma que también debería sorprender a los grandes clubes de la Bundesliga. "Hemos perdido a algunos jugadores fuertes", dijo Goretzka, y probablemente se refería a Morgan Rogers (por 138 millones de euros al Chelsea), Ezri Konsa (por 60 millones de euros al Arsenal), Youri Tielemans (por 41 millones de euros al Manchester United) o al portero Emiliano Martínez (por 9 millones de euros al Chelsea).

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Los jugadores por los que el Aston Villa ha puesto dinero sobre la mesa hasta ahora tienen algo en común: ninguno de estos seis nuevos futbolistas supera los 25 años. Por ejemplo, el suizo Johan Manzambi, revelación del Mundial, llegó desde el SC Friburgo por 60 millones de euros, mientras que Nicolas Jackson, excompañero de Goretzka en el FC Bayern, lo hizo por 55,5 millones.

El rejuvenecimiento de la plantilla era uno de los objetivos con los que ahora tiene que lidiar el técnico del éxito Unai Emery. Cumplir con las exigencias del fair play financiero era otro, algo que el Villa ha logrado con un saldo positivo en traspasos de 144 millones de euros en la actualidad.

Por Goretzka no hubo que pagar traspaso, y ahora el jugador de 31 años debe ser el futbolista que lidere en la zona central al nuevo equipo joven. Alguien que debe aportar nueva euforia y aires renovados. La expectativa sobre Goretzka está clara. "Si necesitas un motor, confía en un alemán", comentaron los Villans en las redes sociales sobre el fichaje de Goretzka. Es decir: Goretzka debe ser el nuevo energizer, un impulsor. Una expectativa ciertamente optimista sobre alguien que últimamente solo tenía papeles secundarios tanto en su club como en la selección.

"Ha demostrado su nivel en la Champions League y es exactamente lo que el club necesita en cuanto a experiencia y calidad", elogió el exjefe del Villa Keith Wyness el fichaje de Goretzka en Football Insider.

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Tras 325 partidos en la Bundesliga, el ex del Bayern será probado por primera vez en la Premier League este lunes: a las 21:00, el campeón Arsenal se presenta en Villa Park. Si Goretzka ya está en condiciones de optar a ser titular es algo que deberá decidir el técnico Emery. Para el español será importante que su nuevo líder asuma responsabilidades y guíe a sus jóvenes compañeros, da igual si como titular o como revulsivo.

Lo urgentemente que los Villans buscan actualmente estabilidad y experiencia quedó reflejado en el arranque de temporada, que salió rematadamente mal con una goleada en contra por 0-4 en casa del Brighton & Hove Albion. Sea como sea: que el ex del Bayern vuelva a esconderse decepcionaría también a aficionados y expertos en Inglaterra.