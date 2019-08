Debate abierto: ¿Es hora de rotar a Hernán Barcos en Atlético Nacional?

El bajón futbolístico del 'Pirata' genera que la hinchada Verdolaga se pregunte por qué no juega su reemplazo natrual: Patricio Cucchi. Hay debate.

El conocido sistema de rotación, o alternativas tácticas como ahora lo llama Juan Carlos Osorio, no solo es a prueba de resultados en , como quiera que así ya ganó seis títulos, sino que además en su explicación busca darles la misma importancia a todos los jugadores del plantel por igual, relegando las palabras "titulares" y "suplentes".

Y dicho sistema se ha aplicado a cabalidad en el segundo ciclo de Osorio con los Verdolagas, jugadas y siete fechas de la Liga Águila y una serie ante Santa Fe por la Copa. El mismo ha mostrado debilidades y fortalezas del equipo, así como rendimientos positivos y otros no tanto en algunos jugadores.

Ahora, tras el empate sin goles ante el Deportivo Cali, la hinchada ha revivido la cuestión y generado un debate ante el cuerpo técnico sobre la rotación para la posición de delantero centro. De los nueve partidos del semestre, Hernán Barcos ha sido titular en 7, mientras que su compatriota Patricio Cucchi solo ha sido inicialista en 2, y las decisiones técnicas en los partidos más recientes no pasaron desapercibidas: Cucchi fue a la tribuna en Palmaseca, contra Unión salió Barcos para el ingreso de Hernández y contra Santa Fe la prioridad fue Candelo por encima del ex-Gimnasia de Mendoza.

Lo que al principio del semestre parecía una decisión lógica, siendo Barcos un jugador ya integrado al equipo, con un buen primer semestre anotando goles, entrando en el circuito de juego con características colectivas importantes y además elegido como uno de los capitanes, se ha convertido en una duda durante la segunda etapa del año. ¿Es hora de que la rotación toque al 'Pirata' y le de una oportunidad a Cucchi? El debate está abierto y argumentos de lado y lado no faltan.

Lo cierto es que Patricio llegó precedido como goleador en el equipo mendocino, de buen rendimiento en la segunda división argentina (que no es poco) y desde la actitud, con una disposición total por aportarle a la campaña osorista. Claro está que la gestión por el jugador inició mucho antes de conocerse el regreso del risaraldense al club para reemplazar a Autuori (técnico que ya había dado su visto bueno). Además, de los dos partidos que ha jugado, solo en uno (ante Bucaramanga) hizo parte del circuito ofensivo conformado por Jarlan Barrera, Pablo Ceppelini y Yerson Candelo. Para el partido contra en Bogotá, la rotación lo ubicó como titular pero rodeado por Candelo, Costa y Ramírez, en una floja presentación colectiva con poco protagonismo en favor del artillero. Sería interesante ver cómo funciona teniendo a Barrera, Hernández y Candelo de respaldo, como le ha tocado casi siempre a Barcos.

Cucchi se ha mostrado paciente y tranquilo, esperando su oportunidad. "Todos estamos de acuerdo con la rotación y la apoyamos. Yo trabajaré para estar al 100% cuando tenga la oportunidad (...) Estar en Atlético Nacional no es para cualquiera y me gusta este desafío. Sé que compito con un delantero de mucha jerarquía como lo es Barcos" dijo el argentino en la conferencia de prensa previa al juego ante el Cali. "He jugado de extremo, atrás del delantero, he sido nueve, de volante. Uno trata de desenvolverse en todas las posiciones que lo necesiten. Yo voy a estar predispuesto donde me necesiten", agregó como para despejar cualquier duda sobre su polifuncionalidad.

Y consultado al respecto, Pomilio Páez ha sido reiterativo en asegurar que Cucchi tendrá su oportunidad por la cantidad de partidos que vienen y el poco tiempo de recuperación que hay entre uno y otro. "Es bueno que Patricio haya dicho que juega donde lo coloquen. Eso demuestra las ganas que le quiere poner al equipo" dijo el Asistente Técnico en la misma conferencia de prensa. "De extremo tiene una competencia muy difícil, vamos a ver cómo lo podemos utilizar. Va a ser muy difícil que tenga otra posición, él es un rematador. Él está entre los tres delanteros nueves que nosotros tenemos y está disputando el puesto con Hernán y Dylan", agregó Páez. El problema básicamente es que esa oportunidad aún no se ve, pese a que en algunas convocatorias Cucchi ha sido el único reemplazo natural para Barcos.

El debate seguramente seguirá, mientras que la expectativa estará puesta en cuál será la decisión de Osorio para el Clásico ante Medellín: darle continuidad a Barcos, más por nombre que por presente, o jugársela por Cucchi, que aún debe de demostrar condiciones, pero que podría dar una mano importante para hacer del ataque de Nacional un arma más eficaz aprovechando mejor las múltiples opciones de gol que genera por partido. Hay debate.