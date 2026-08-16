Un traspaso del guardameta apartado en el Friburgo a la SGE se encuentra todavía en una fase muy temprana, pero ya podría tomar forma concreta en los próximos días.

De este modo, los responsables del Eintracht corrigen claramente el rumbo poco antes del estreno oficial. Todavía durante la concentración de verano, el director deportivo Markus Krösche había subrayado: "Ahora mismo no es un tema cambiar nada de la situación actual".

Antes se había producido un debate de meses sobre la plaza bajo palos del Eintracht, que ya se había prolongado durante toda la pasada temporada. Tras la marcha del capitán y portero titular durante muchos años Kevin Trapp, en principio Kaua Santos debía tomar el relevo.

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Kaua Santos y Michael Zetterer no convencen del todo

Sin embargo, el joven brasileño lidió con graves altibajos en su rendimiento, además de problemas de lesiones, por lo que internamente surgieron dudas rápidamente. Tampoco Michael Zetterer, fichado el verano anterior procedente del Werder Bremen, aprovechó de forma sostenida sus oportunidades para asentarse de manera permanente.

La derrota en el ensayo general en Inglaterra terminó por ponerlo todo definitivamente en marcha. Kaua Santos volvió a tener un mal día en Brentford, lo que hizo madurar la decisión de fichar a una nueva fuerza contrastada para la portería.

Además de la cuestión de la portería, el resto de la plantilla también exige retoques. Tanto en defensa como en ataque se evidencian carencias. En ofensiva sigue existiendo la esperanza de una nueva cesión de Arnaud Kalimuendo.

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¿Qué jugador podría dejar todavía el Eintracht Frankfurt?

Al mismo tiempo, según el informe, la cúpula trabaja en el capítulo de salidas para crear margen financiero. Elye Wahi está cerca de otra cesión al OGC Niza, mientras que Fares Chaibi ha despertado el interés del Crystal Palace. Michy Batshuayi probablemente se marchará al Al-Shabab de Arabia Saudí.

También en el caso de Ellyes Skhiri se perfila una venta próxima. Además, podría surgir una opción en Inglaterra para el portero suplente Zetterer.