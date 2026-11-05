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ComoGetty Images
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Debacle histórica en la Champions League: la «obra maestra» de crueldad del Como conmociona al Lens

Liga de Campeones
Lens vs Como
Lens
Como

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«A la altura de los grandes de Europa», tituló la Gazzetta dello Sport: «La primera victoria a domicilio es una sinfonía sublime, sin posibilidad alguna de ser interrumpida; al contrario, con una constancia cruel para los rivales».

El 9:1 (3:0) en el campo del RC Lens pasaría a «los anales del fútbol italiano» como una «obra maestra», añadía. El resultado era «fruto de la calidad» y el Como se encontraba «a la altura de los mejores clubes europeos».

En general, la prensa del país se deshizo en elogios. El Corriere dello Sport habló de «otra página increíble» dentro del singular «cuento de hadas» de los lombardos. Tuttosport se rindió ante un Como «sensacional»: «Historia de campeones: los larianos reescriben la historia de la competición».

La goleada también tuvo una gran repercusión internacional. El Sun inglés habló del «superequipo» del lago de Como, mientras que el Marca español vio una «noche legendaria». En Francia, sin embargo, a los elogios se sumaron duras críticas al RC Lens y a su entrenador, Yannick Cahuzac. «El Como arrasa al Lens como un huracán», tituló L'Équipe: «Los jugadores del Lens no estuvieron a la altura de las expectativas, mientras que su entrenador los dejó en la estacada. Esta derrota histórica dejará huella».

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