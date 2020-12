De Zidane a Florentino Pérez: los señalados en la debacle del Real Madrid

El equipo español está teniendo una temporada con demasiadas turbulencias y merece la pena repartir las responsabilidades.

Tenían que pasar cosas raras para que el llegara a la última jornada de Champions caminando por la cornisa. También tenían que pasar cosas raras para que el Real Madrid ganara solo 5 de sus primeros 10 partidos en . Y todavía más raras son las cosas que tenían que pasar para que Zidane tuviera que decir, cuatro meses después de ganar el título doméstico, que no va a "dimitir" por los malos resultados. Pero en el fútbol pasan cosas raras, y el club capitalino puede dar fe de ello.

Los señalados en el Real Madrid

El Real Madrid perdió en Kiev y está obligado a ganar la próxima semana al si quiere estar en octavos de final de la Liga de Campeones (un empate podría valerle solamente si el Inter gana al ). En LaLiga, los de Zidane cayeron el sábado en Madrid ante el y quedaron lejos de la , con el Atlético estando a seis puntos y con un partido menos. En ese sentido, merece la pena repasar quiénes son los señalados durante la crisis que atraviesa el conjunto blanco en la actual campaña.

Zidane, responsable del mal juego

Como cabeza de grupo, Zidane es el máximo responsable de lo que ocurre en el campo. Y lo que ocurre en el campo es que el Real Madrid no juega bien al fútbol. Por esa sencilla razón, es normal que el técnico francés sea uno de los principales señalados por parte de la prensa y de la opinión pública.

Como siempre que las cosas no funcionan, al técnico se le reprocha de todo: desde el fichaje de Jovic hasta las titularidades de Isco o Marcelo, pasando por los cambios tardíos, la falta de ideas para cambiar la dinámica de los partidos, haber dejado salir a Reguilón... En Kiev sentó a Casemiro, pero la apuesta no salió como había salido en el Meazza. "Tengo fuerza y voy a darlo todo. Como los jugadores. Hay que levantar la cabeza y pensar en el sábado", dijo el entrenador del Madrid tras el batacazo.

También se le critica la falta de autocrítica: llegó a decir que el equipo hizo un buen partido en y que estaba contento por el juego. Pero hay una imagen que les expone demasiado: ningún jugador sigue a Kovalenko en el primer gol del Shakhtar.

Mientras el Real Madrid acumula ridículos en y en Europa, Florentino Pérez analizaría destituir a Zidane, según avanzaron algunos medios de comunicación. Mauricio Pochettino suena como posible reemplazo de 'Zizou', leyenda viviente del club capitalino y ganador de tres Orejonas en fila. Ver para creer. Como sea, el entrenador argentino fue Trending Topic (tendencia) de Twitter después de la derrota merengue en Kiev, al tiempo que Zidane negó en rueda de prensa que fuera a renunciar al cargo. ¿Qué hará Florentino?

Florentino, responsable de la plantilla

Otro de los grandes responsables del momento que atraviesa el Real Madrid es Florentino Pérez. No juega, no entrena, pero preside. Es probable que haya tenido que ver con que se filtrara el ultimátum a Zidane, a quien le pidió que volviera a rescatar el equipo el curso pasado. El galo regresó para ganar la Liga del coronavirus, pero un par de meses después puede irse de Europa a las primeras de cambio en un grupo compartido con Inter, Borussia MG y Shakhtar. ¿Y qué tiene que ver Florentino? Mucho. En el armado de la plantilla, especialmente. Si el Real Madrid quiere reinar en Europa, debe fichar reyes y no los fichó. Vinicius o Rodrygo llegaron por mucho dinero siendo casi dos desconocidos, y el cromo ilusionante fue un Hazard que vive en la enfermería. Mientras tanto, la afición del Madrid sigue acordándose del irremplazable Cristiano Ronaldo. La renovación no aparece y la plantilla es limitada, con claras carencias ofensivas. De hecho, el Real Madrid puso fin en Kiev a una racha de nueve partidos consecutivos marcando al menos un gol en la fase de grupos de la (23 goles en total), la más extensa desde otra de 16 partidos entre noviembre de 2015 y septiembre de 2018.

Hazard vive lesionado

Después de una primera temporada para el olvido, la segunda no está siendo diferente. Sigue pasando más tiempo en la enfermería que en el campo de juego, imperdonable por tratarse de una superestrella del fútbol mundial y por haber costado lo que costó. El Hazard del no apareció nunca por Valdebebas y Cristiano tiene cada vez más claro que su vacío será imposible de rellenar.

Varane, irreconocible

Tal y como se escribió tras la debacle de Mestalla, Varane no termina de salir del bache en el que entró con sus errores en la vuelta de octavos de la Champions contra el de la temporada anterior. En la noche de Kiev, un fallo suyo compartido con Mendy empezó a inclinar la balanza en favor del Shakhtar. Echa demasiado de menos a Ramos cada vez que el capitán no está a su lado y vive cometiendo errores, algunos de bulto. Ante el Shakhtar pudo ser expulsado porque se cansó de pegar estando amonestado, pero lo preocupante es que no es algo de un partido. Lleva todo el curso dejando dudas y el Madrid lo paga con puntos. De hecho, según datos de Opta, desde el inicio de la pasada temporada ha cometido 4 errores que terminaron en gol en la Champions League, más que ningún otro jugador.

El ocaso de Marcelo e Isco

Dos de los jugadores más cuestionados en el actual Real Madrid por parte de la prensa y de la afición. Los dos están a años luz de lo que supieron ser con el equipo capitalino, donde lo ganaron todo y lo hicieron siendo protagonistas. Marcelo está lejísimos defensivamente de Mendy y ya no lo compensa en ataque, habiendo jugado en 10 de las 11 derrotas de Zidane desde su vuelta. Isco, por su parte, es noticia más por sus quejas que por su fútbol.

Vinicius desespera

No arranca, ni como titular ni como suplente. No acabe de romper ni como revulsivo ni desde el inicio, lo que genera impaciencia entre los aficionados merengues. Sigue amenazando más de lo que concreta, con buenas jugadas gracias a su velocidad pero con los mismos errores a la hora de tomar decisiones que cuando empezó.

Asensio decepciona

'Ausencio', para no pocos críticos suyos en las redes sociales debido a su poca participación durante buena parte de los partidos. No tuvo tan mal encuentro en Kiev, pero es otro de los señalados. Especialmente porque de él se espera mucho más de lo que está ofreciendo. Su mejor versión todavía no se ha visto desde que se recuperó de la grave lesión sufrida en el verano de 2019, y lo está pagando con la crítica. De momento lleva 747 minutos en la temporada y no ha marcado ni ha asistido (ante el Shakhtar acertó a la madera). Mientras tanto, Zidane pide paciencia y confianza. "Lo que tenéis que hacer es dejarle jugar y que gane confianza para que recupere su fútbol. Poco a poco yo creo que vamos a recuperar al mejor Marco. Lo de fuera hay que dejarlo", señalaba en la previa del duelo contra el Shakhtar. En enero Asensio cumple 25 años y el cartel de 'futura promesa' ya no le sienta bien.