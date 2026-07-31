De Zerbi enciende el mercado del Tottenham: Marmoush, principal candidato

El italiano Roberto De Zerbi, entrenador del Tottenham, encendió el entusiasmo de la afición de los Spurs con unas declaraciones llamativas en las que aseguró que el club londinense está cerca de cerrar un "fichaje bomba" durante esta semana, señalando que el equipo solo ha completado el 60% de su plan en el mercado de fichajes de verano hasta el momento.

Las declaraciones de De Zerbi llegaron para compensar la decepción del club tras un duro golpe representado por la lesión de Justin Kluivert, delantero del Bournemouth, que era uno de los objetivos potenciales, ya que se confirmó su ausencia por un período de hasta cuatro meses.

Una lista de cinco nombres para reforzar el ataque

Según el diario británico "Evening Standard", el Tottenham ha elaborado una lista reducida que incluye cinco nombres para reforzar la línea de ataque antes del cierre del mercato. Encabeza la lista la estrella egipcia Omar Marmoush, delantero del Manchester City, por quien el Tottenham ha mostrado un interés serio para incorporarlo.

Marmoush compite por el puesto ofensivo con: Deniz Undav, delantero del Stuttgart; Brian Brobbey, delantero del Sunderland; el brasileño Savinho, estrella del Manchester City; además del francés Bradley Barcola, extremo del Paris Saint-Germain.

Marmoush: un talento que busca salvar a De Zerbi

Marmoush representa una opción que despierta la admiración de De Zerbi de manera especial, debido a la variedad de sus funciones ofensivas y a su capacidad para jugar como delantero puro o retrasar su posición hacia el interior y aprovechar los espacios a la espalda de los defensas.

El entrenador italiano ve en Marmoush, que se acerca a su 27º cumpleaños, a un jugador que ha alcanzado la madurez futbolística y del que puede sacar provecho de inmediato, especialmente tras dos temporadas en las que los Spurs sufrieron la lucha por evitar el descenso.

Marmoush se había incorporado al Manchester City procedente del Eintracht Frankfurt en enero de 2025, y ofreció un comienzo notable en la Premier League, pero no logró mantener su ritmo goleador. En su primera temporada completa con el City, solo marcó 3 goles, quedando progresivamente fuera de los planes del club sin volver a formar parte de sus proyectos futuros.

De Zerbi considera que Marmoush demostró sus capacidades goleadoras en la Premier League a pesar de la difícil temporada pasada, y cree que el jugador solo necesita recuperar su confianza de cara a portería bajo su dirección, para ser una de las cartas ganadoras del Tottenham en la nueva temporada.